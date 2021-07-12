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    Рятувальники витягли чоловіка з річки під мостом Метро (фото)

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    Чоловік знаходився у воді біля опори мосту Метро - Рятувальники витягли чоловіка з річки під мостом Метро (фото)
    Чоловік знаходився у воді біля опори мосту Метро
    Фото: ДСНС

    Правоохоронці з'ясовують, як молодик опинився у річці на світанку

    У неділю, 11 липня, о 5:39 у річці Дніпрі поблизу Набережного шосе, 25 було виявлено людину. Повідомлення про це надійшло до рятувальної служби.

    Як інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    Чоловік знаходився у воді на відстані 30 м від берега біля опори мосту Метро.

    Потерпілого катером було доставлено до берега та передано медикам з попереднім діагнозом переохолодження.

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    Рятувальники витягли чоловіка з річки під мостом Метро (фото)
    Рятувальники витягли чоловіка з річки під мостом Метро (фото)
    Рятувальники витягли чоловіка з річки під мостом Метро (фото)

    Обставини даного випадку встановлюють правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 5 липня в озері №3 в парку Партизанської слави в Дарницькому районі столиці потонула людина.

    Нещодавно поблизу моста Патона в Києві чоловік випав із екскурсійного теплохода у воду. Це побачили співробітники річкової поліції і врятували чоловіка.

    24 червня столичні рятувальники врятували дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.

    23 червня у Верблюжій затоці на річці Дніпро в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини.

    Крім того, 22 червня на Київському водосховищі біля с. Ровжі водолази врятували трьох осіб, серед яких десятирічна дівчинка. Дитина знаходилася за 3 кілометри від берега, у воді вона пробула близько двох годин, дуже замерзла і вибилась із сил.

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    Теги: Київ ДСНС потонули рятувальники річка Дніпро міст
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    Рятувальники витягли чоловіка з річки під мостом Метро (фото)