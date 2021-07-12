Рятувальники витягли чоловіка з річки під мостом Метро (фото)

Правоохоронці з'ясовують, як молодик опинився у річці на світанку

У неділю, 11 липня, о 5:39 у річці Дніпрі поблизу Набережного шосе, 25 було виявлено людину. Повідомлення про це надійшло до рятувальної служби.

Як інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Чоловік знаходився у воді на відстані 30 м від берега біля опори мосту Метро.

Потерпілого катером було доставлено до берега та передано медикам з попереднім діагнозом переохолодження.

Обставини даного випадку встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 5 липня в озері №3 в парку Партизанської слави в Дарницькому районі столиці потонула людина.

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