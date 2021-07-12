Рятувальники витягли чоловіка з річки під мостом Метро (фото)
Правоохоронці з'ясовують, як молодик опинився у річці на світанку
У неділю, 11 липня, о 5:39 у річці Дніпрі поблизу Набережного шосе, 25 було виявлено людину. Повідомлення про це надійшло до рятувальної служби.
Як інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Чоловік знаходився у воді на відстані 30 м від берега біля опори мосту Метро.
Потерпілого катером було доставлено до берега та передано медикам з попереднім діагнозом переохолодження.
Обставини даного випадку встановлюють правоохоронні органи.
Як повідомлялося, 5 липня в озері №3 в парку Партизанської слави в Дарницькому районі столиці потонула людина.
Нещодавно поблизу моста Патона в Києві чоловік випав із екскурсійного теплохода у воду. Це побачили співробітники річкової поліції і врятували чоловіка.
24 червня столичні рятувальники врятували дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.
23 червня у Верблюжій затоці на річці Дніпро в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини.
Крім того, 22 червня на Київському водосховищі біля с. Ровжі водолази врятували трьох осіб, серед яких десятирічна дівчинка. Дитина знаходилася за 3 кілометри від берега, у воді вона пробула близько двох годин, дуже замерзла і вибилась із сил.