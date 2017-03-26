У мережі набуває популярності інстаграм типової російської сім'ї «П'яний батя»

В інстаграмі публікують відео про типову російську сім'ю. На них зафіксовані криваві бійки і веселі танці

В інтернеті набуває популярності інстаграм «П'яний батя», в якому його автор публікує фото та відео з життя типової російської сім'ї. Кожен відеролик вже передивились декілька десятків тисяч людей. Пости на каналі активно коментують користувачі Instagram. На усіх відео присутня лайка. Одним з найпопулярніших є відео з кривавими



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В інстаграмі публікують відео про типову російську сім'ю. На них зафіксовані криваві бійки і веселі танці

В інтернеті набуває популярності інстаграм «П'яний батя», в якому його автор публікує фото та відео з життя типової російської сім'ї. Кожен відеролик вже передивились декілька десятків тисяч людей. Пости на каналі активно коментують користувачі Instagram.

На усіх відео присутня лайка.

Одним з найпопулярніших є відео з кривавими наслідками бійки п’яного чоловіка із автором відео. Судячи із коментарів під відео, автором відео є дорослий син, який, очевидно, живе з батьком та матір’ю.

- Дрался ли ты когда-нибудь с батей? - Допис, поширений Андеграунд-великан (@pyanyy_batya) Лип 29, 2017 о 3:47 PDT

Під цим та іншими дописами пишуть люди, які кажуть, що у них така ж ситуація у сім’ї.

На каналі є багато відео танців п’яного батька, його розмов із сином під час алкогольного сп’яніння, фізичних погроз членам сім’ї.