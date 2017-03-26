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    У мережі набуває популярності інстаграм типової російської сім'ї «П'яний батя»

    В інстаграмі публікують відео про типову російську сім'ю. На них зафіксовані криваві бійки і веселі танці
    В інтернеті набуває популярності інстаграм «П'яний батя», в якому його автор публікує фото та відео з життя типової російської сім'ї. Кожен відеролик вже передивились декілька десятків тисяч людей. Пости на каналі активно коментують користувачі Instagram. На усіх відео присутня лайка. Одним з найпопулярніших є відео з кривавими
    • Сьогодні, 15:11
    • Розсилка

    В інстаграмі публікують відео про типову російську сім'ю. На них зафіксовані криваві бійки і веселі танці

    В інтернеті набуває популярності інстаграм «П'яний батя», в якому його автор публікує фото та відео з життя типової російської сім'ї. Кожен відеролик вже передивились декілька десятків тисяч людей. Пости на каналі активно коментують користувачі Instagram.

    На усіх відео присутня лайка.

    Одним з найпопулярніших є відео з кривавими наслідками бійки п’яного чоловіка із автором відео. Судячи із коментарів під відео, автором відео є дорослий син, який, очевидно, живе з батьком та матір’ю.

    - Дрался ли ты когда-нибудь с батей? -

    Допис, поширений Андеграунд-великан (@pyanyy_batya)

    Під цим та іншими дописами пишуть люди, які кажуть, що у них така ж ситуація у сім’ї.

    На каналі є багато відео танців п’яного батька, його розмов із сином під час алкогольного сп’яніння, фізичних погроз членам сім’ї.

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