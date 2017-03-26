У мережі набуває популярності інстаграм типової російської сім'ї «П'яний батя»
- Сьогодні, 15:11
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В інстаграмі публікують відео про типову російську сім'ю. На них зафіксовані криваві бійки і веселі танці
В інтернеті набуває популярності інстаграм «П'яний батя», в якому його автор публікує фото та відео з життя типової російської сім'ї. Кожен відеролик вже передивились декілька десятків тисяч людей. Пости на каналі активно коментують користувачі Instagram.
На усіх відео присутня лайка.
Одним з найпопулярніших є відео з кривавими наслідками бійки п’яного чоловіка із автором відео. Судячи із коментарів під відео, автором відео є дорослий син, який, очевидно, живе з батьком та матір’ю.
Під цим та іншими дописами пишуть люди, які кажуть, що у них така ж ситуація у сім’ї.
На каналі є багато відео танців п’яного батька, його розмов із сином під час алкогольного сп’яніння, фізичних погроз членам сім’ї.