Кого не допустять працювати у школу: Міносвіти запроваджує нові правила відбору кандидатів

Від охочих працювати в школі вимагатимуть довідку про несудимість

В Україні запровадили нові вимоги до кандидатів на роботу в школах та дитсадках

В Україні посилили вимоги до кандидатів на посади у школах та дитячих садках. Тепер від охочих там працювати вимагатимуть довідку про несудимість та відсутність правопорушень, пов'язаних із булінгом або жорстоким поводженням із дітьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти та науки України.

Відтепер кандидатам можуть відмовити у роботі, якщо ті:

мають судимість за вчинення кримінального правопорушення або злочини проти дітей;

притягалися до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, цькування, невиконання обов'язків щодо виховання дітей (для закладів середньої освіти).

Зауважимо, документи про відсутність судимості та адміністративних правопорушень можна створити в застосунку «Дія».

«Запропонований механізм дасть змогу запобігти працевлаштуванню в закладах освіти осіб, які можуть становити загрозу для дітей, та сприятиме формуванню безпечного освітнього середовища», – йдеться в повідомленні Міносвіти.

«Главком» також писав, Кабмін зобов'язав школи повідомляти поліцію про прогули. Нововведення передбачають посилення контролю за відвідуванням закладів освіти та оперативний обмін інформацією між школами, службами у справах дітей і Національною поліцією.

Головна мета змін – створити єдину цифрову систему швидкого реагування у випадках, коли дитина не відвідує навчання або зникає з освітнього процесу.