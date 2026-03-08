8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 8 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих 40 мучеників, що в Севастійському озері мучилися.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 8 березня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день боротьби за права жінок

8 березня відзначається Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року).

Дню боротьби за права жінок передували рухи суфражисток, активісток і робітниць, які наприкінці ХІХ століття – на початку ХХ виборювали свої права у всьому світі.

8 березня 1857 року у Нью-Йорку робітниці-текстильниці вийшли на страйк із вимогами рівної з чоловіками оплати праці, покращення умов праці та 10-годинного робочого дня. Через 51 рік, 8 березня 1908 року, тисячі жінок у Нью-Йорку вимагали виборчого права, протестували проти важких умов праці та праці дітей.

Щорічні протести сприяли тому, що 1909 року в США встановлюють жіночий день (28 лютого 1909 року), покликаний щороку акцентувати увагу на правах жінок проводити марші та різні просвітницькі акції.

Потім цю ініціативу підхопив загальносвітовий жіночий рух, а 1910 року у Копенгагені пролунала пропозиція встановити Міжнародний день боротьби за права жінок.

Перший Міжнародний жіночий день було проведено 19 березня 1911 року з вимогами для жінок права голосу і займати державні посади, права на працю та припинення дискримінації на роботі.

У 1977 році Генасамблея ООН проголосила 8 березня днем святкування досягнень жінок у всіх сферах життя і протесту проти пережитків нерівноправ'я.

Як зазначають в ООН, Міжнародний жіночий день – це час поміркувати про досягнутий прогрес, закликати до змін і відзначити належним чином прояви мужності і рішучості з боку звичайних жінок, які грали виняткову роль в історії своїх країн і громад.

Релігійні свята та їхня історія

День святих 40 мучеників Севастійських

8 березня церква вшановує пам'ять 40 мучеників, що в Севастійському озері мучилися. Подія відбулася в IV столітті у місті Севастія (сучасна територія Туреччини). Сорок воїнів-християн, які відмовилися зректися своєї віри на користь язичництва, були піддані жорстоким тортурам.

Їх змусили роздягнутися і стояти всю ніч у крижаній воді озера, тоді як на березі для них розтопили лазню, щоб спокусити до відступництва. Один із воїнів не витримав і побіг до лазні, але одразу помер. Проте його місце зайняв один із охоронців, який, вражений стійкістю християн, увірував у Бога. До ранку всі вони прийняли мученицьку смерть.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо сьогодні птахи повертаються з вирію – скоро почнеться справжня весна.

Зустріти сьогодні зграю перелітних птахів – до успіху та щастя.

Якщо день теплий і сонячний – ще 40 днів погода буде сприятливою.

Мороз цього дня обіцяє таку ж погоду на наступні 40 днів.

Історичні події

1169 – почалася чотириденна облога Києва силами Андрія Боголюбського.

1387 – у Львові відбулася офіційна коронація Ядвіґи Анжуйської, польської королеви.

1702 – Анна Стюарт, молодша сестра Марії II, стає королевою-регентом Англії, Шотландії та Ірландії.

1736 – Надер Шах, засновник династії Афшаридів, коронований шахом Ірану.

1764 – Катерина II секуляризувала церковні володіння в Російській імперії.

1775 – анонімний письменник, який, на думку деяких, був Томасом Пейном, публікує «Африканське рабство в Америці», першу статтю в американських колоніях, що закликає звільнити рабів і скасувати рабство.

1817 – заснована Нью-Йоркська фондова біржа.

1857 – у Нью-Йорку відбувся «марш порожніх каструль», який вважається першопочатком відзначення Міжнародного жіночого дня.

1919 – почалися основні події Єгипетської революції проти британської окупації.

1920 – проголошення Арабського Королівства Сирія, першої арабської держави новітнього часу.

1944 – за наказом Сталіна органи НКВС провели масову депортацію балкарців до районів Казахстану та Киргизії.

1946 – Львівський собор, організований комуністами і Російською Православною Церквою, скасував Берестейську унію, таким чином започаткувавши нищення Української Греко-Католицької Церкви.

1950 – Климент Ворошилов офіційно заявив про наявність у СРСР атомної бомби.

1979 – Philips продемонструвала прототип оптичного цифрового аудіодиску в Ейндговені, Нідерланди.

1983 – Рональд Рейган у виступі назвав СРСР «Імперією зла».

2006 – США скасували обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона–Вейніка відносно України.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Олексій, Іван, Михайло, Микола, Сергій, Тарас.