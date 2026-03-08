8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 8 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих 40 мучеників, що в Севастійському озері мучилися.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 8 березня 2026 року.
Зміст
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Міжнародні та національні свята
Міжнародний день боротьби за права жінок
8 березня відзначається Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року).
Дню боротьби за права жінок передували рухи суфражисток, активісток і робітниць, які наприкінці ХІХ століття – на початку ХХ виборювали свої права у всьому світі.
8 березня 1857 року у Нью-Йорку робітниці-текстильниці вийшли на страйк із вимогами рівної з чоловіками оплати праці, покращення умов праці та 10-годинного робочого дня. Через 51 рік, 8 березня 1908 року, тисячі жінок у Нью-Йорку вимагали виборчого права, протестували проти важких умов праці та праці дітей.
Щорічні протести сприяли тому, що 1909 року в США встановлюють жіночий день (28 лютого 1909 року), покликаний щороку акцентувати увагу на правах жінок проводити марші та різні просвітницькі акції.
Потім цю ініціативу підхопив загальносвітовий жіночий рух, а 1910 року у Копенгагені пролунала пропозиція встановити Міжнародний день боротьби за права жінок.
Перший Міжнародний жіночий день було проведено 19 березня 1911 року з вимогами для жінок права голосу і займати державні посади, права на працю та припинення дискримінації на роботі.
У 1977 році Генасамблея ООН проголосила 8 березня днем святкування досягнень жінок у всіх сферах життя і протесту проти пережитків нерівноправ'я.
Як зазначають в ООН, Міжнародний жіночий день – це час поміркувати про досягнутий прогрес, закликати до змін і відзначити належним чином прояви мужності і рішучості з боку звичайних жінок, які грали виняткову роль в історії своїх країн і громад.
Релігійні свята та їхня історія
День святих 40 мучеників Севастійських
8 березня церква вшановує пам'ять 40 мучеників, що в Севастійському озері мучилися. Подія відбулася в IV столітті у місті Севастія (сучасна територія Туреччини). Сорок воїнів-християн, які відмовилися зректися своєї віри на користь язичництва, були піддані жорстоким тортурам.
Їх змусили роздягнутися і стояти всю ніч у крижаній воді озера, тоді як на березі для них розтопили лазню, щоб спокусити до відступництва. Один із воїнів не витримав і побіг до лазні, але одразу помер. Проте його місце зайняв один із охоронців, який, вражений стійкістю християн, увірував у Бога. До ранку всі вони прийняли мученицьку смерть.
Народні вірування та прикмети
За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:
- Якщо сьогодні птахи повертаються з вирію – скоро почнеться справжня весна.
- Зустріти сьогодні зграю перелітних птахів – до успіху та щастя.
- Якщо день теплий і сонячний – ще 40 днів погода буде сприятливою.
- Мороз цього дня обіцяє таку ж погоду на наступні 40 днів.
Історичні події
- 1169 – почалася чотириденна облога Києва силами Андрія Боголюбського.
- 1387 – у Львові відбулася офіційна коронація Ядвіґи Анжуйської, польської королеви.
- 1702 – Анна Стюарт, молодша сестра Марії II, стає королевою-регентом Англії, Шотландії та Ірландії.
- 1736 – Надер Шах, засновник династії Афшаридів, коронований шахом Ірану.
- 1764 – Катерина II секуляризувала церковні володіння в Російській імперії.
- 1775 – анонімний письменник, який, на думку деяких, був Томасом Пейном, публікує «Африканське рабство в Америці», першу статтю в американських колоніях, що закликає звільнити рабів і скасувати рабство.
- 1817 – заснована Нью-Йоркська фондова біржа.
- 1857 – у Нью-Йорку відбувся «марш порожніх каструль», який вважається першопочатком відзначення Міжнародного жіночого дня.
- 1919 – почалися основні події Єгипетської революції проти британської окупації.
- 1920 – проголошення Арабського Королівства Сирія, першої арабської держави новітнього часу.
- 1944 – за наказом Сталіна органи НКВС провели масову депортацію балкарців до районів Казахстану та Киргизії.
- 1946 – Львівський собор, організований комуністами і Російською Православною Церквою, скасував Берестейську унію, таким чином започаткувавши нищення Української Греко-Католицької Церкви.
- 1950 – Климент Ворошилов офіційно заявив про наявність у СРСР атомної бомби.
- 1979 – Philips продемонструвала прототип оптичного цифрового аудіодиску в Ейндговені, Нідерланди.
- 1983 – Рональд Рейган у виступі назвав СРСР «Імперією зла».
- 2006 – США скасували обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона–Вейніка відносно України.
Іменини
День ангела святкують: Олександр, Олексій, Іван, Михайло, Микола, Сергій, Тарас.
Читайте також:
- Церковний календар на березень 2026 року: Благовіщення Пресвятої Богородиці та Великий піст
- Календар рибалки на березень 2026 року: коли і на що клює найкраще
- Місячний календар на березень 2026: дати нового та повного Місяця
- Посівний календар на березень 2026: гаряча пора на підвіконнях та перші кроки в саду
- Державні та міжнародні свята у березні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Коментарі — 0