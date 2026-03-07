У Сумах 15-річний школяр врятував жінку, поранену під час російської атаки

Поранена жінка, Світлана Положій, перенесла операцію і нині перебуває під наглядом лікарів

Їхав у маршрутці на заняття з англійської мови і потрапив під російську атаку – так 2 березня у Сумах пригадує 15-річний школяр Назар Манжара. Тоді кулею поранило пасажирку, саме їй підліток надав першу домедичну допомогу. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Куля пролетіла, звук був, як скло репнуло. Жінці стало погано, я підійшов, все і там уже… Мені якась тітка дала із сумки ремінець і перетягнули. Зверху руку і тримав. Жінка дала ремінець і вийшла. Я вже тоді просто держав і дивився, щоб не так сильно текла (кров, – ред.)», – розповідає Назар.

За його словами, до допомоги долучився і водій маршрутки.

«Він рушником рану перекрив і тримав, та дзвонив у «швидку», – каже підліток.

Мама Назара Ганна Школьна фото: suspilne.media

Мама Назара – Ганна Школьна, згадує російську атаку безпілотників і розмову із сином.

«Спочатку почула постріли, було збиття «шахідів». Так я зателефонувала йому, запитала: «Чи ти доїхав до місця призначення? До навчання?». Але він сказав, ще не доїхав, усе добре. Потім десь проходить буквально 5 хвилин, він мені знову телефонує і каже: «Мама, прилетіла куля в маршрутку, я надаю допомогу жінці». Звісно, я спочатку перелякалася, запитала, як він себе почуває, чи не потрібна йому допомога. А він сказав, що все добре. Потім жінка поряд говорила, що надає хлопчик допомогу. Бо всі дорослі, я так зрозуміла з їхніх слів – вийшли. Залишився лише син та водій», – згадує Ганна.

Наслідки атаки РФ, Білопілля, червень 2023 року фото: suspilne.media

Після інциденту Назар усе ж поїхав на заняття з англійської, хоча й запізнився приблизно на 20 хвилин. Домедичну допомогу він надавав уперше. Хлопець навчається дистанційно у Білопільській школі №2 – саме там на уроках з основ здоров’я говорили про надання першої допомоги.

Сам підліток каже, що не міг залишитися осторонь: «Краще допомогти людині, їй погано було. Ну, запізнюсь, так запізнюсь, нічого страшного».

Поранена жінка, Світлана Положій, перенесла операцію і нині перебуває під наглядом лікарів. За словами матері школяра, вона вже подякувала родині за допомогу.

Назар також радить у подібних ситуаціях не панікувати.

«Краще вже зібратись і підійти запитати, все зробити, надати першу допомогу. Немає сенсу боятися… А людина може померти», – каже школяр.

