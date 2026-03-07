На фронті загинув полковник юстиції. Згадаймо Олександра Макаєва

14 років свого життя Макаєв віддав роботі в органах військової прокуратури

У 2020 році полковника юстиції Макаєва призначили начальником відділу цивільно-військового співробітництва ОК «Південь» в місті Одеса

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Макаєва.

Захищаючи Україну від окупантів, 4 червня 2023 року в районі виконання бойового завдання загинув колишній військовий прокурор, начальник відділу цивільно-військового співробітництва ОК «Південь», полковник юстиції Олександр Макаєв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Олександр Макаєв у 2001 році вступив до Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, який закінчив 2006 року. Того ж року розпочався життєвий шлях Олександра у прокуратурі на посаді слідчого Військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України.

14 років свого життя він віддав роботі в органах військової прокуратури сумлінному служінню Закону та захисту інтересів держави та громадянина. За весь час, до 2020 року, обіймав різні прокурорсько-слідчі посади та був нагороджений відомчими відзнаками «За сумлінну службу в органах прокуратури».

Олександр Макаєв фото: bessarabia.ua

У 2020 році полковника юстиції Олександра Макаєва призначили начальником відділу цивільно-військового співробітництва ОК «Південь» в місті Одеса.

Із самого початку повномасштабного збройного вторгнення РФ проти України полковник Олександр Макаєв організовував заходи цивільно-військового співробітництва в районах бойових дій, вивозив дітей та дорослих з Херсону фото: Офіс генерального прокурора

Із самого початку повномасштабного збройного вторгнення РФ проти України полковник Олександр Макаєв організовував заходи цивільно-військового співробітництва в районах бойових дій, вивозив дітей та дорослих з Херсону. 4 червня 2023 року під час виконання бойового завдання серце Олександра зупинилося.

«Він пройшов достойний шлях воїна. Ціною свого життя, був завжди готовий прийти на допомогу. Ніколи не жалів себе та під обстрілами думав про те, як допомогти іншим. Завжди будемо його пам’ятати», – зазначили бойові побратими.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.