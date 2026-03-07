Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 8 березня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 8 березня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 8 березня в церковному календарі – День пам’яті святих 40 мучеників, що в Севастійському озері мучилися

8 березня православна церква вшановує пам'ять 40 мучеників, що в Севастійському озері мучилися. Це свято присвячене неймовірній силі віри та стійкості сорока воїнів, які віддали життя за свої християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 8 березня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих 40 мучеників Севастійських

Яке релігійне свято відзначається 8 березня 2026: традиції та молитва фото 1

8 березня церква вшановує пам'ять сорока воїнів-християн, які служили в римському війську в місті Севастія (сучасна Туреччина) на початку IV століття. Коли правитель-язичник наказав воїнам вклонитися ідолам, вони відмовилися, заявивши, що є християнами.

За відмову їх вивели на озеро, покрите кригою, і змусили стояти у крижаній воді всю ніч. На березі для спокуси мучеників розпалили лазню, але жоден із воїнів не зрадив своєї віри. Лише один із них, не витримавши тортур, побіг до тепла, але, ледь переступивши поріг лазні, впав мертвим. Його місце в озері негайно зайняв один із охоронців, який був вражений мужністю християн. Ранком, побачивши, що всі воїни живі, мучителі розбили їм гомілки і спалили. Пам'ять про їхній подвиг залишається символом незламності духу.

Молитви дня

О, святі славні сорок мучеників Христових, що в Севастії в озері мучилися! До вас ми, немічні й грішні, звертаємося з надією та молитвою. Благаємо вас: моліть Всемилостивого Бога за нас. Погляньте на наші земні скорботи, допоможіть нам здолати випробування та зміцніть нас у вірі. Ви, що вистояли у вогні та льоді заради Христа, допоможіть і нам зберегти твердість духу перед лицем життєвих негараздів. Визволіть нас від усякого зла, від ворогів видимих і невидимих. Нехай вашими молитвами Господь дарує нам мир, спокій та силу для добрих справ.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що цей день має особливу енергетику, а погода 8 березня вказує на те, яким буде подальше майбутнє:

  • Якщо сьогодні прилетіли перелітні птахи – чекайте на ранню та теплу весну.
  • Якою погодою зустрівся цей день, такою вона буде ще протягом 40 днів.
  • Якщо сьогодні мороз – значить, ще 40 днів будуть ранкові заморозки.
  • Якщо день теплий і сонячний – рік буде врожайним та благодатним.

Вважається, що саме сьогодні слід починати посів перших ранніх культур, а господині традиційно випікають 40 печив у формі пташок («жайворонків»), щоб закликати весну.

Яке релігійне свято відзначається 8 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 березня 2026: традиції та молитва
