Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу

Тривогу не оголошено лише в окупованому Криму

Ввечері, 30 вересня, майже на всій території України пролунали звуки сирен.

Наразі тривогу не оголошено лише в окупованому Криму.

Наразі карта повітряних тривог виглядає так:

Як повідомлялося, сьогодні Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Пізніше стало відомо, що рашисти випустили по Запоріжжю, за попередніми даними, 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних. Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Мер Мелітополя.