Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу

Альона Боженко
glavcom.ua
Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу
В Україна повітряна тривога
фото ілюстративне

Тривогу не оголошено лише в окупованому Криму

Ввечері, 30 вересня, майже на всій території України пролунали звуки сирен. 

Наразі тривогу не оголошено лише в окупованому Криму.

Наразі карта повітряних тривог виглядає так:

Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу фото 1

Як повідомлялося, сьогодні Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Пізніше стало відомо, що рашисти випустили по Запоріжжю, за попередніми даними, 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних. Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Мер Мелітополя.

Читайте також: «Кровожерливі покидьки»: Зеленський відреагував на обстріли Запоріжжя

 

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ забезпечить дніпрян автобусами
Київ передасть пасажирські автобуси Дніпру, який постраждав від обстрілів
Сьогодні, 14:22
П'ятирічній дитині осколок потрапив у живіт
Обстріл Запоріжжя: що відомо на цей час
Сьогодні, 14:06
Рашисти обстрілюють з аритлерії деокуповану Харківщину
Окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ: є загиблі (фото)
Сьогодні, 16:22

Події в Україні

Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу
Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу
Обстріл колони у Запоріжжі: що відомо на цей час (фото)
Обстріл колони у Запоріжжі: що відомо на цей час (фото)
ЗСУ звільнили ще один населений пункт поблизу Лимана (відео)
ЗСУ звільнили ще один населений пункт поблизу Лимана (відео)
Росія придумала, як стримати спротив населення на окупованих територіях
Росія придумала, як стримати спротив населення на окупованих територіях
Військкомати в РФ встановили «тарифи» на відстрочку від мобілізації, – Генштаб
Військкомати в РФ встановили «тарифи» на відстрочку від мобілізації, – Генштаб
Зеленський, Стефанчук та Шмигаль підписують історичну заявку на вступ України до НАТО (відео)
Зеленський, Стефанчук та Шмигаль підписують історичну заявку на вступ України до НАТО (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Генсек НАТО готує екстрене звернення
97K
Кремль святкує криваву анексію. Хто приїхав до Путіна (фото, відео)
90K
Путін готує «святкове звернення». Перші кадри з Красної площі 
89K
Втеча росіян за кордон. Узбекистан підготував неприємний сюрприз для Путіна
75K
Конфуз у Кремлі. Посіпаки Путіна задрімали під час «святкової промови»
72K
Як повалити Путіна? Що говорить наука

Новини

П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
Сьогодні, 21:15
Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
Сьогодні, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Вчора, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
28 вересня, 21:07

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту