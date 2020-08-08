У Московській церкві похизувалися напливом українських хлопців до її семінарій



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Протоієрей Миколай Данилевич

Представник релігійної організації не повідомив, який конкурс на одне місце

Цього року в Київські духовні школі (Київська духовна академія та семінарія) УПЦ МП найбільший конкурс за останні декілька років. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook протоієрей Миколай Данилевич, заступник голови відділу зовнішніх зносин цієї релігійної організації.

Данилевич не уточнив конкретного числа охочих отримувати освіту у духовних закладах освіти Московської церкви в Україні, не вказав який конкурс на одне місце у цих навчальних закладах. Але при цьому протоієрей висловив велике задоволення тим, що попри репутацію церкви в українському суспільстві молоді люди начебто масово висловлюють бажання до неї приєднатися. «Церква живе за якоюсь іншою логікою. Здається, ну хто вже піде вчитися в наші духовні семінарії? А тим більше в Києво-Печерську Лавру – вогнище коронавірусу. На всю ж країну недавно трубили про це. Адже ж молоді хлопці, які йдуть вчитися на священнослужителів, також читають і дивляться ЗМІ», – наголосив Миколай Данилевич.

Протоієрей лише запевняє, що «цього року в Київські духовні школі найбільший конкурс за останні декілька років. І це попри багаторічні «інформаційні атаки» на церкву, попри «шельмування», всупереч формуванню негативного образу, всупереч «зловтішанню і пророкуванням ворогів» церкви про те, що УПЦ (МП) розпадеться як Партія регіонів.

«А молоді хлопці йдуть в семінарії. І це означає, що в Церкви є майбутнє. При чому якісне майбутнє, бо є з кого вибрати, бо є конкурс. Значить, Господь не перестає кликати нових і нових служителів Собі, що йдуть до Його Церкви всупереч всім старанням ворожих сил», – запевнив Данилевич.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі перехворіли коронавірусом майже всі монахи, включаючи намісника митрополита Павла (Лебедя). 25 травня, Києво-Печерська лавра відкрилася для відвідування після карантину.

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