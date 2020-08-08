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    Мер Києва закликав прибрати незаконні пункти прокату електросамокатів від компанії Bolt

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    <p>Компанія Bolt без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці</p> - Мер Києва закликав прибрати незаконні пункти прокату електросамокатів від компанії Bolt

    Компанія Bolt без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці

    Фото: Bolt

    «Місто не може дозволити компанії надавати такий вид послуг» – Кличко

    Мер Києва Віталій Кличко закликав компанію Bolt прибрати несанкціоновано встановлені пункти прокат електросамокатів.Про це мер столиці повідомив у своєму Telegram-каналі.

    «Компанія Bolt без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці. Рух цього виду «транспорту» не врегульований чинним законодавством України. Тому місто не може дозволити компанії надавати такий вид послуг», – повідомив Кличко.

    Він зазначив, що до КМДА надійшли пропозиції на проведення інвестиційного конкурсу на розміщення пунктів прокату електросамокатів – за принципом велопрокату.

    І конкурс, за словами мера столиці, буде проведений, але – після внесення відповідних змін до законодавства України про дорожній рух.

    «Тому я закликаю компанію Bolt прибрати несанкціоновано встановлені пункти прокату. І дотримуватися чинного законодавства. Інакше міські служби будуть змущені прибрати самовільно розміщені пункти з електросамокатами, – підкреслив мер. – Прикладом цивілізованої співпраці з містом і надання послуг у законний спосіб є робота пунктів велопрокату. Що вже два роки успішно працюють в столиці і розширюють мережу», – наголосив Віталій Кличко.

    Про плани запустити сервіс самокатів в Bolt повідомляли ще восени минулого року. Тоді компанія відкрила тестову площадку на одній локації в Києві – на території інноваційного парку Unit. City в Києві. Офіційний запуск планувався на весну 2020 року, однак через карантин його перенесли.

    Нагадаємо, Bolt запустив в Києві прокат електросамокатів.

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