Мер Києва закликав прибрати незаконні пункти прокату електросамокатів від компанії Bolt



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Компанія Bolt без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці Фото: Bolt

«Місто не може дозволити компанії надавати такий вид послуг» – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко закликав компанію Bolt прибрати несанкціоновано встановлені пункти прокат електросамокатів.Про це мер столиці повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Компанія Bolt без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці. Рух цього виду «транспорту» не врегульований чинним законодавством України. Тому місто не може дозволити компанії надавати такий вид послуг», – повідомив Кличко.

Він зазначив, що до КМДА надійшли пропозиції на проведення інвестиційного конкурсу на розміщення пунктів прокату електросамокатів – за принципом велопрокату.

І конкурс, за словами мера столиці, буде проведений, але – після внесення відповідних змін до законодавства України про дорожній рух.

«Тому я закликаю компанію Bolt прибрати несанкціоновано встановлені пункти прокату. І дотримуватися чинного законодавства. Інакше міські служби будуть змущені прибрати самовільно розміщені пункти з електросамокатами, – підкреслив мер. – Прикладом цивілізованої співпраці з містом і надання послуг у законний спосіб є робота пунктів велопрокату. Що вже два роки успішно працюють в столиці і розширюють мережу», – наголосив Віталій Кличко.

Про плани запустити сервіс самокатів в Bolt повідомляли ще восени минулого року. Тоді компанія відкрила тестову площадку на одній локації в Києві – на території інноваційного парку Unit. City в Києві. Офіційний запуск планувався на весну 2020 року, однак через карантин його перенесли.

Нагадаємо, Bolt запустив в Києві прокат електросамокатів.

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