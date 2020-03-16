У МЗС кажуть, що близько 1800 людей звернулось до дипустанов з проханням евакуювати їх до України
Міністерство інфраструктури через закриття кордонів формує список чартерів для евакуації українців після 17 березня
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що станом на ранок понеділка, 16 березня, в посольствах та консульствах України за кордоном зареєструвалася 1791 особа, які попросили допомогти виїхати з країни перебування. Про це Кулеба повідомив під час брифінгу.
Міністр зазначив, що МЗС перебуває у тісному діалозі з Міністерством інфраструктури України, Державною прикордонною службою.
«Ми складаємо повну картину - де, хто з наших громадян знаходиться, і аналізуємо, яким чином допомогти їм звідти дістатися до України», - заявив Кулеба.
Також міністр додав, що більшість європейських країн зараз активно закривають кордон, через що рух транспорту ускладнюється.
«Ми шукаємо найрізноманітніші шляхи. Мова йде і про розробку моделей, які дозволять вивозити людей літаком... Я говорив з міністром інфраструктури, який зараз проводить нараду з цього приводу. Ведемо переговори з нашими партнерами, щоб дозволяли транзит українських громадян, що, умовно кажучи, застрягли в Польщі, у Франції, і не можуть доїхати до Польщі через зачинені кордони...», - сказав Кулеба.
До відома, Міністерство інфраструктури через закриття кордонів формує список чартерів для евакуації українців після 17 березня.
Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.
Як повідомлялося, українські консульства призупинили видачу віз.
Україна закрила кордон для іноземців через поширення COVID-19. Тимчасові обмеження почали діяти з 00:00 16 березня.
З 17 березня будуть призупинені регулярні міжнародні пасажирські перевезення.
Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 6,513 осіб.
Кількість заражених в Китаї зростає дуже повільно: за добу кількість інфікованих зросла на 25 осіб – 81 020 людей. Всього у світі 169 387 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 77 257 людей.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (24 747), Іран (13 938) і Південна Корея (8236).