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    Суспільство

    У МЗС кажуть, що близько 1800 людей звернулось до дипустанов з проханням евакуювати їх до України

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    Більшість європейських країн зараз активно закривають кордон, через що рух транспорту ускладнюється, - міністр - У МЗС кажуть, що близько 1800 людей звернулось до дипустанов з проханням евакуювати їх до України
    Більшість європейських країн зараз активно закривають кордон, через що рух транспорту ускладнюється, - міністр

    Міністерство інфраструктури через закриття кордонів формує список чартерів для евакуації українців після 17 березня

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що станом на ранок понеділка, 16 березня, в посольствах та консульствах України за кордоном зареєструвалася 1791 особа, які попросили допомогти виїхати з країни перебування. Про це Кулеба повідомив під час брифінгу.

    Міністр зазначив, що МЗС перебуває у тісному діалозі з Міністерством інфраструктури України, Державною прикордонною службою.

    «Ми складаємо повну картину - де, хто з наших громадян знаходиться, і аналізуємо, яким чином допомогти їм звідти дістатися до України», - заявив Кулеба.

    Також міністр додав, що більшість європейських країн зараз активно закривають кордон, через що рух транспорту ускладнюється.

    «Ми шукаємо найрізноманітніші шляхи. Мова йде і про розробку моделей, які дозволять вивозити людей літаком... Я говорив з міністром інфраструктури, який зараз проводить нараду з цього приводу. Ведемо переговори з нашими партнерами, щоб дозволяли транзит українських громадян, що, умовно кажучи, застрягли в Польщі, у Франції, і не можуть доїхати до Польщі через зачинені кордони...», - сказав Кулеба.

    До відома, Міністерство інфраструктури через закриття кордонів формує список чартерів для евакуації українців після 17 березня.

    Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

    Як повідомлялося, українські консульства призупинили видачу віз.

    Україна закрила кордон для іноземців через поширення COVID-19. Тимчасові обмеження почали діяти з 00:00 16 березня.

    З 17 березня будуть призупинені регулярні міжнародні пасажирські перевезення.

    Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 6,513 осіб.

    Кількість заражених в Китаї зростає дуже повільно: за добу кількість інфікованих зросла на 25 осіб – 81 020 людей. Всього у світі 169 387 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 77 257 людей.

    Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (24 747), Іран (13 938) і Південна Корея (8236).

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