У МЗС кажуть, що близько 1800 людей звернулось до дипустанов з проханням евакуювати їх до України



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Більшість європейських країн зараз активно закривають кордон, через що рух транспорту ускладнюється, - міністр

Міністерство інфраструктури через закриття кордонів формує список чартерів для евакуації українців після 17 березня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що станом на ранок понеділка, 16 березня, в посольствах та консульствах України за кордоном зареєструвалася 1791 особа, які попросили допомогти виїхати з країни перебування. Про це Кулеба повідомив під час брифінгу.

Міністр зазначив, що МЗС перебуває у тісному діалозі з Міністерством інфраструктури України, Державною прикордонною службою.

«Ми складаємо повну картину - де, хто з наших громадян знаходиться, і аналізуємо, яким чином допомогти їм звідти дістатися до України», - заявив Кулеба.

Також міністр додав, що більшість європейських країн зараз активно закривають кордон, через що рух транспорту ускладнюється.

«Ми шукаємо найрізноманітніші шляхи. Мова йде і про розробку моделей, які дозволять вивозити людей літаком... Я говорив з міністром інфраструктури, який зараз проводить нараду з цього приводу. Ведемо переговори з нашими партнерами, щоб дозволяли транзит українських громадян, що, умовно кажучи, застрягли в Польщі, у Франції, і не можуть доїхати до Польщі через зачинені кордони...», - сказав Кулеба.

До відома, Міністерство інфраструктури через закриття кордонів формує список чартерів для евакуації українців після 17 березня.