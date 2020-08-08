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    Події в Україні

    У Львові сервісний центр МВС закрили через спалах коронавірусу

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    <p>Сервісний центр, у працівників якого підтвердилася коронавірусна інфекція, закрили на невизначений термін</p> - У Львові сервісний центр МВС закрили через спалах коронавірусу

    Сервісний центр, у працівників якого підтвердилася коронавірусна інфекція, закрили на невизначений термін

    Кількість інфікованих в сервісному центрі МВС не уточнили

    Спалах коронавірусної інфекції нового типу зафіксований у Львові, в регіональному сервісному центрі Міністерства внутрішній справ.

    Про це, в п'ятницю, 7 серпня, йдеться в повідомленні пресслужби сервісного центру.

    Зазначається, що громадянам, які вже зареєструвалися в онлайн-чергу на прийом в закритий сервісний центр, запропонували отримати послуги в будь-якому іншому центрі МВС на території Львівської області при наявності талона і попереднього запису за телефоном.

    «Про відновлення роботи сервісного центру МВС буде повідомлено на нашому сайті», – додали в пресслужбі.

    Кількість інфікованих в сервісному центрі МВС не уточнили.

    Раніше повідомлялося, що в суботу, 8 серпня, Кабмін проведе позачергове засідання, на якому розгляне питання погіршення епідемситуації з коронавірусом в різних регіонах України.

    Нагадаємо, раніше у Києві три сервісні центри МВС закривали через спалах коронавірусу.

    Зазначимо, що в Україні вже три дні поспіль фіксують антирекорд по Covid-19. У п’ятницю коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      78261
    • Одужали
      43055
    • Хворіють
      33354
    • Померли
      1852

    Також в РНБО повідомили, в яких областях зафіксовано спалах коронавірусу

    Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.

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