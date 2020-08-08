У Львові сервісний центр МВС закрили через спалах коронавірусу



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Сервісний центр, у працівників якого підтвердилася коронавірусна інфекція, закрили на невизначений термін

Кількість інфікованих в сервісному центрі МВС не уточнили

Спалах коронавірусної інфекції нового типу зафіксований у Львові, в регіональному сервісному центрі Міністерства внутрішній справ.

Про це, в п'ятницю, 7 серпня, йдеться в повідомленні пресслужби сервісного центру.

Зазначається, що громадянам, які вже зареєструвалися в онлайн-чергу на прийом в закритий сервісний центр, запропонували отримати послуги в будь-якому іншому центрі МВС на території Львівської області при наявності талона і попереднього запису за телефоном.

«Про відновлення роботи сервісного центру МВС буде повідомлено на нашому сайті», – додали в пресслужбі.

Кількість інфікованих в сервісному центрі МВС не уточнили.

Раніше повідомлялося, що в суботу, 8 серпня, Кабмін проведе позачергове засідання, на якому розгляне питання погіршення епідемситуації з коронавірусом в різних регіонах України.

Нагадаємо, раніше у Києві три сервісні центри МВС закривали через спалах коронавірусу.

Зазначимо, що в Україні вже три дні поспіль фіксують антирекорд по Covid-19. У п’ятницю коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

Коронавірус в Україні

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Одужали 43055

Хворіють 33354

Померли 1852

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Також в РНБО повідомили, в яких областях зафіксовано спалах коронавірусу

Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.