Аваков назвав області, де найбільше порушують карантин
Всього з початку введення карантину поліцейські склали 14 569 адміністративних протоколівЗа останні дні найбільше порушень карантину виявлено у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та у Києві.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на селекторній нараді президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, за дві доби поліція провела рейди по 6,2 тисячі розважальних і торгових закладів і склала 355 протоколів за порушення умов карантину через пандемію коронавірусу.
Всього з початку введення карантину поліцейські склали 14 569 адміністративних протоколів і почали 176 кримінальних проваджень.
Нагадаємо, Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення коронавірусної інфекції.
Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).
Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).
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Всього42065
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Хворіють22254
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Одужали18701
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Померли1110
Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.
У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).