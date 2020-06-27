Аваков назвав області, де найбільше порушують карантин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав регіони-чемпіони з порушення карантину

Всього з початку введення карантину поліцейські склали 14 569 адміністративних протоколів

За останні дні найбільше порушень карантину виявлено у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та у Києві.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на селекторній нараді президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, за дві доби поліція провела рейди по 6,2 тисячі розважальних і торгових закладів і склала 355 протоколів за порушення умов карантину через пандемію коронавірусу.

Всього з початку введення карантину поліцейські склали 14 569 адміністративних протоколів і почали 176 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення коронавірусної інфекції.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

Коронавірус в Україні

Всього 42065

Хворіють 22254

Одужали 18701

Померли 1110

Копіювати код для вставки

Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).