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    Здоров'я

    Аваков назвав області, де найбільше порушують карантин

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    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков&nbsp;назвав регіони-чемпіони з порушення карантину - Аваков назвав області, де найбільше порушують карантин
    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав регіони-чемпіони з порушення карантину

    Всього з початку введення карантину поліцейські склали 14 569 адміністративних протоколів

    За останні дні найбільше порушень карантину виявлено у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та у Києві.

    Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на селекторній нараді президента Володимира Зеленського.

    Нагадаємо, за дві доби поліція провела рейди по 6,2 тисячі розважальних і торгових закладів і склала 355 протоколів за порушення умов карантину через пандемію коронавірусу.

    Всього з початку введення карантину поліцейські склали 14 569 адміністративних протоколів і почали 176 кримінальних проваджень.

    Нагадаємо, Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення коронавірусної інфекції.

    Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

    Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      42065
    • Хворіють
      22254
    • Одужали
      18701
    • Померли
      1110

    Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

    У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

    міністр Арсен Аваков поліція карантин коронавірус
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