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    МОЗ оновив список областей, яким заборонено послаблювати карантин

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    <p>Карантин в Україні&nbsp;не готові послабити дев'ять областей</p> - МОЗ оновив список областей, яким заборонено послаблювати карантин

    Карантин в Україні не готові послабити дев'ять областей

    Зі списку виключили Закарпатську та Хмельницьку області, натомість додалася Миколаївщина

    Карантин в Україні не готові послабити дев'ять областей. У цих регіонах перевищені показники Міністерства охорони здоров'я.

    Відповідні дані ввечері 7 серпня оприлюднили у МОЗ.

    У порівнянні з минулим днем, поліпшення епідемічної ситуації дозволило Закарпатській і Хмельницькій областям пом'якшити карантинні обмеження.

    Водночас, у список потрапила Миколаївська область, динаміка виявлення хворих коронавірусом там перевищена в чотири рази.

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    Станом на 7 серпня карантин не готові пом'якшувати:

    • Волинська область (виявлення 15,84% при нормі менше 11);
    • Житомирська область (виявлення 13,06%);
    • Івано-Франківська область (виявлення 18,78% і динаміка 24,81% при нормі менше 10);
    • Миколаївська область (динаміка 41,80%)
    • Одеська область (динаміка 33,14%);
    • Рівненська область (виявлення 15,56%);
    • Харківська область (виявлення 16,15% і динаміка 36,71%);
    • Чернівецька область (завантаженість ліжок 55,88% при нормі менше 50%, виявлення 19,28% і динаміка 48,43%);
    • Чернігівська область (виявлення 11,32%).

    Раніше сьогодні повідомлялося, що у Харкові має зупинитися громадський транспорт. Також було оприлюднено нову карту карантинних зон.

    Проте згодом глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Харків потрапив до «червоної» зони через технічну помилку.

    Нагадаємо, 3 серпня в Україні почав діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Отже, у перший тиждень дії нових правил до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У таких регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці. Проте у Тернополі та Луцьку одразу відмовилися посилювати карантин.

    Глава МОЗ сьогодні також повідомив, що кількість тяжких випадків Covid-19 в Україні зростає.

    Зазначимо, що вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

    Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.

    Також в РНБО повідомили, в яких областях зафіксовано спалах коронавірусу

    Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.

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