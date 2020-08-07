МОЗ оновив список областей, яким заборонено послаблювати карантин графіка



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Карантин в Україні не готові послабити дев'ять областей

Зі списку виключили Закарпатську та Хмельницьку області, натомість додалася Миколаївщина

Карантин в Україні не готові послабити дев'ять областей. У цих регіонах перевищені показники Міністерства охорони здоров'я.

Відповідні дані ввечері 7 серпня оприлюднили у МОЗ.

У порівнянні з минулим днем, поліпшення епідемічної ситуації дозволило Закарпатській і Хмельницькій областям пом'якшити карантинні обмеження.

Водночас, у список потрапила Миколаївська область, динаміка виявлення хворих коронавірусом там перевищена в чотири рази.

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Станом на 7 серпня карантин не готові пом'якшувати:

Волинська область (виявлення 15,84% при нормі менше 11);

Житомирська область (виявлення 13,06%);

Івано-Франківська область (виявлення 18,78% і динаміка 24,81% при нормі менше 10);

Миколаївська область (динаміка 41,80%)

Одеська область (динаміка 33,14%);

Рівненська область (виявлення 15,56%);

Харківська область (виявлення 16,15% і динаміка 36,71%);

Чернівецька область (завантаженість ліжок 55,88% при нормі менше 50%, виявлення 19,28% і динаміка 48,43%);

Чернігівська область (виявлення 11,32%).

Раніше сьогодні повідомлялося, що у Харкові має зупинитися громадський транспорт. Також було оприлюднено нову карту карантинних зон.

Проте згодом глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Харків потрапив до «червоної» зони через технічну помилку.

Нагадаємо, 3 серпня в Україні почав діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Отже, у перший тиждень дії нових правил до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У таких регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці. Проте у Тернополі та Луцьку одразу відмовилися посилювати карантин.

Глава МОЗ сьогодні також повідомив, що кількість тяжких випадків Covid-19 в Україні зростає.

Зазначимо, що вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.

Також в РНБО повідомили, в яких областях зафіксовано спалах коронавірусу

Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.