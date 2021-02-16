У Польщі затримали українця, який дев'ять разів змінив прізвище

Українця розшукували як польські правоохоронці, так і Інтерпол

Українець використовував дев'ять різних прізвищ, оскільки його визнали небажаною особою в Польщі

У Польщі прикордонники затримали 58-річного громадянина України, який користувався дев'ятьма різними прізвищами і мав підроблені польські документи.

Про це в понеділок, 15 лютого, повідомляє «Польське радіо».

Відзначається, що затримання відбулося в місті Костшин-над-Одрою в Любуському воєводстві на заході Польщі. Суд заарештував затриманого на три місяці

При цьому українець визнав свою провину і пояснив: він використовував дев'ять різних прізвищ, оскільки його визнали небажаною особою в Польщі.

Чоловіка розшукував Інтерпол, а також районний суд у Томашув-Любельському для відбуття 88 днів ув'язнення за податкові злочини.

Нагадаємо, нещодавно польські прикордонники затримали 42 українців, які їхали на роботу за фальшивими документами.

До слова, Юрій Вітренко запропонував ліквідувати видобуток урану, а робочим радить їхати в Польщу.