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    У Польщі відкрили пам’ятник українському священнику, що рятував в’язнів Майданеку (фото)

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    Монумент було встановлено за підтримки&nbsp;Громадського комітету із вшанування пам&rsquo;яті блаженного священномученика Омеляна Ковча та УГКЦ - У Польщі відкрили пам’ятник українському священнику, що рятував в’язнів Майданеку (фото)
    Монумент було встановлено за підтримки Громадського комітету із вшанування пам’яті блаженного священномученика Омеляна Ковча та УГКЦ
    фото: Арсеній Яценюк/Facebook

    Священнослужитель хрестив та причащав людей до останніх днів свого життя

    У польському місті Люблін відкрито пам’ятник українському грекокатолицькому священнику отцю Омеляну Ковчу. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив український політичний діяч, колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

    У своєму дописі політик нагадав, що цей священнослужитель, рятуючи інших людей, прийняв мученицьку смерть у концентраційному таборі Майданек.

    «Належачи до Української греко-католицької церкви, він молитовно захищав у Майданеку євреїв, поляків, українців та представників інших народів – усіх невинних жертв і приречених на смерть людей, незалежно від конфесійної, релігійної чи національної приналежності», – написав Арсеній Яценюк.

    Колишній голова уряду подякував Главі Української греко-католицької церкви Блаженнішому Святославу Шевчуку і Комітету пам’яті за встановлення пам’ятника.

    «Для мене велика честь приєднатися до числа тих, хто у свій спосіб підтримав цей великий задум», – підсумував Арсеній Яценюк.

    Нагадаємо, Омеля́н Ковч – український греко-католицький священник-місіонер, капелан УГА, громадський діяч, патріот. Під час німецької окупації Галичини, намагаючись врятувати євреїв від знищення, хрестив їх і видавав їм метрики про хрещення, незважаючи на заборону цього окупаційною владою. Загалом їм було видано більше 600 свідоцтв про хрещення.

    Звернувся з листом до Гітлера, в якому засуджував масові вбивства євреїв і вимагав дозволу відвідувати євреїв у гетто. За ці дії 30 грудня 1942 р. був заарештований гестапо й кинутий до львівської в'язниці по вул. Лонцького (тепер – вул. Степана Бандери), а в серпні 1943 р. – до концтабору Майданек, де таємно продовжував свою священницьку діяльність до смерті у 1944 році.

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    Теги: Арсеній Яценюк хрещення УГКЦ памятник
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    У Польщі відкрили пам’ятник українському священнику, що рятував в’язнів Майданеку (фото)