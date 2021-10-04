У Польщі відкрили пам’ятник українському священнику, що рятував в’язнів Майданеку (фото)

Монумент було встановлено за підтримки Громадського комітету із вшанування пам’яті блаженного священномученика Омеляна Ковча та УГКЦ

Священнослужитель хрестив та причащав людей до останніх днів свого життя

У польському місті Люблін відкрито пам’ятник українському грекокатолицькому священнику отцю Омеляну Ковчу. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив український політичний діяч, колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

У своєму дописі політик нагадав, що цей священнослужитель, рятуючи інших людей, прийняв мученицьку смерть у концентраційному таборі Майданек.

«Належачи до Української греко-католицької церкви, він молитовно захищав у Майданеку євреїв, поляків, українців та представників інших народів – усіх невинних жертв і приречених на смерть людей, незалежно від конфесійної, релігійної чи національної приналежності», – написав Арсеній Яценюк.

Колишній голова уряду подякував Главі Української греко-католицької церкви Блаженнішому Святославу Шевчуку і Комітету пам’яті за встановлення пам’ятника.

«Для мене велика честь приєднатися до числа тих, хто у свій спосіб підтримав цей великий задум», – підсумував Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, Омеля́н Ковч – український греко-католицький священник-місіонер, капелан УГА, громадський діяч, патріот. Під час німецької окупації Галичини, намагаючись врятувати євреїв від знищення, хрестив їх і видавав їм метрики про хрещення, незважаючи на заборону цього окупаційною владою. Загалом їм було видано більше 600 свідоцтв про хрещення.

Звернувся з листом до Гітлера, в якому засуджував масові вбивства євреїв і вимагав дозволу відвідувати євреїв у гетто. За ці дії 30 грудня 1942 р. був заарештований гестапо й кинутий до львівської в'язниці по вул. Лонцького (тепер – вул. Степана Бандери), а в серпні 1943 р. – до концтабору Майданек, де таємно продовжував свою священницьку діяльність до смерті у 1944 році.

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