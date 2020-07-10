Яценюк вважає, що в Україні має бути широке опозиційне об’єднання



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Арсеній Яценюк був прем’єр-міністром України у 2014-16 роках

«Прийде час для опозиції зрозуміти, що під одного лідера ніхто об’єднуватися не буде. Закрите акціонерне товариство з головою правління не відбудеться»

В Україні має бути широке опозиційне об’єднання, яке контролює владу і не дає можливості змінити демократичний і європейський порядок денний України, вважає Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що сьогодні в Україні опозиція «фрагментована, необ’єднана, і в цьому випадку – слабка».

Арсеній Яценюк нагадав, як у 2012 році була створена Об’єднана опозиція, і після парламентських виборів того року вона стала найбільшою опозиційною фракцією разом з іще двома фракціями опозиції, які пройшли до парламенту завдяки об’єднанню.

«Прийде час для опозиції зрозуміти, що під одного лідера ніхто об’єднуватися не буде. Закрите акціонерне товариство з головою правління не відбудеться», - наголосив він.

«Якщо ми дійсно керуємося цінностями української європейської держави і боротьби за завтра України, то на таких цінностях має бути широке опозиційне об’єднання, яке, з одного боку, контролює владу, а, з іншого - не дає можливості змінити порядок денний України, і зовнішньополітичний, і внутрішньополітичний. Демократичної європейської України, яка повинна іти по шляху правильних ринкових ефективних економічних реформ і сильної і здорової демократії», - підкреслив Арсеній Яценюк.

Учасниками цьоготижневої онлайн дискусії КБФ стали заступник Голови Верховної Ради, засновниця і співголова Міжфракційного об’єднання «Рівні можливості» Олена Кондратюк; економіст, банкір, Голова правління Райффайзен Банку Аваль у 2005-2019 роках Володимир Лавренчук; журналіст, громадський діяч, шеф-редактор Суспільного телебачення, Голова Комітету з національної премії імені Тараса Шевченка Юрій Макаров; Генеральний директор української інвестиційної компанії «Dragon Capital», Президент Європейської Бізнес асоціації Томаш Фіала; дипломат, заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році, дипломатичний радник Прем’єр-міністра у 2015-16 роках і член Правління Фонду «Відкрий Україну» Данило Лубківський.