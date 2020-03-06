У Раді повідомили дату позачергового засідання, де призначатимуть генпрокурора



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Позачергове засідання Ради щодо призначення генпрокурора може відбутися 17-20 березня, - Іонушас

Наступний пленарний тиждень у парламенті розпочнеться 17 березня і триватиме до 20 березня

Позачергове засідання Верховної Ради щодо призначення нового генерального прокурора може відбутися не раніше, ніж наступного пленарного тижня протягом 17-20 березня. Про це журналістам у кулуарах парламенту повідомив народний депутат з фракції «Слуга народу», заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності і ймовірний кандидат на посаду генпрокурора Сергій Іонушас, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наступний тиждень у нас (протягом 10-13 березня – ред.) присвячений роботі у комітетах. Відповідно позачергове засідання, якщо і буде щодо призначення генпрокурора, то лише за тиждень», - сказав Іонушас.

Згідно з календарним планом третьої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання, наступний пленарний тиждень у Верховній Раді розпочнеться 17 березня і триватиме до 20 березня.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада у ході позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.

До слова, під час засідання фракції «Слуга народу» не прозвучали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, окрім народного депутата Сергія Іонушаса.

Нардеп Іонушас прокоментував своє можливе призначення на посаду генпрокурора.

Раніше джерело в керівництві фракції «Слуга народу» повідомляло, що на посаду генерального прокурора розглядається в. о. голови Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова.

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