ЗМІ: слідом за Рябошапкою звільняться усі його заступники, крім Холодницького



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За інформацією ЗМІ, на Банковій передумали звільняти Назара Холодницького

Термін повноважень Холодницького закінчується в листопаді цього року

Услід за звільненим генпрокурором Русланом Рябошапкою прокуратуру покинуть усі його заступники, крім очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницкого.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовника видання, термін повноважень голови САП закінчується в листопаді цього року.

«Звільнити його раніше на Банковій нібито передумали, чого не можна сказати про директора НАБУ. Найближчим часом Рада може змінити профільний закон і відправити Артема Ситника у відставку», - зазначає джерело ЗМІ.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада у ході позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

Як повідомлялося, Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.

До слова, під час засідання фракції «Слуга народу» не прозвучали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, окрім народного депутата Сергія Іонушаса.

Нардеп Іонушас прокоментував своє можливе призначення на посаду генпрокурора.

Раніше джерело в керівництві фракції «Слуга народу» повідомляло, що на посаду генерального прокурора розглядається в. о. голови Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова.