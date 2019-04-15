З завтрашнього дня поліція переходить на посилений варіант служби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами радника міністра внутрішніх справ, на правоохоронців чекають два складні дні: перший – це дебати, якщо вони відбудуться на НСК «Олімпійський», і день голосування

У МВС достатньо сил, щоб забезпечити громадський порядок до виборів і в день голосування. Про це сьогодні, 15 квітня, під час брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ Володимир Філенко. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.

«З завтрашнього дня оперативний штаб під керівництвом першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового переходить на посилений варіант служби. Відповідно, на посилений режим роботи переходять усі структурні підрозділи, координаційні штаби, у кожному регіоні так само переходять на посилений варіант несення служби. У нас достатньо сил для того, щоб забезпечити громадський порядок і в день голосування, і до дня голосування», - сказав Володимир Філенко.

За словами радника міністра на правоохоронців чекають два складні дні: перший – це дебати, якщо вони відбудуться на НСК «Олімпійський», і це день голосування:

«Ми не маємо підстав говорити про системну підготовку великих провокацій, але ми готові до того, що можуть бути окремі прояви провокацій і незаконних дій на фоні напруги, яка присутня у суспільстві, і ми до них готові. Проте, ми сподіваємося, що наші головні зусилля закінчаться після 21:00 у день голосування», - зазначив Володимир Філенко.

В свою чергу радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко зауважив, що поліція візьме під цілодобову охорону дільничні виборчі комісії: «Ми готові до перевезення бюлетенів на дільничні виборчі комісії, які розпочнуться за декілька днів. Вже у четвер-п’ятницю вони мають бути доставлені. Поліція, інші служби візьмуть під цілодобову охорону дільничні виборчі комісії. Так само у зворотному напрямку ці протоколи будуть доставлені в окружні виборчі комісії згідно тих маршрутів, які нами розроблено. Буде працювати не менше сил і засобів, як було під час першого туру виборів», - зазначив Іван Стойко.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).