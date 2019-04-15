ЦВК завершила реєстрацію міжнародних спостерігачів на виборах



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Всього зареєстровано 2,7 тис. офіційних спостерігачів від 20 міжнародних організацій та 21 іноземної держави

Центральна виборча комісія (ЦВК) сьогодні, 15 квітня, завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на виборах президента України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.

Всього зареєстровано 2,7 тис. офіційних спостерігачів від 20 міжнародних організацій та 21 іноземної держави.

Зокрема, сьогодні комісія зареєструвала 345 офіційних спостерігачів на чергових виборах. Найбільше спостерігачів -185 - було зареєстровано від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Раніше повідомлялося, що до другого туру виборів Центральна виборча комісія (ЦВК) передала бюлетені на закордонні дільниці. Всього на 101 закордонну виборчу дільницю передали 436 528 бюлетенів.

Нагадаємо, що перед другим туром виборів в ряді областей не вистачає членів виборчих комісій. Сьогодні, 15 квітня, останній день формування дільничних виборчих комісій. Водночас окружні комісії зіткнулися з браком кандидатів до складу дільничних, що не дає можливості укомплектувати склади в 33 округах.

Відзначимо, оперативний штаб та всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ (МВС) перед другим туром виборів переходять на посилений варіант роботи з 16 квітня.