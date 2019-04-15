Більше 6 тисяч силовиків щодоби охоронятимуть кордон напередодні другого туру виборів



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Прикордонники працюватимуть у посиленому режимі

На посилення заходів додатково щоденно залучатиметься ще понад 1300 осіб

Напередодні другого туру виборів президента Держприкордонслужба посилить охорону кордону, залучивши близько шести тисяч прикордонників щодоби, повідомляє прес-служба ДПСУ.

«В межах компетенції Державна прикордонна служба продовжує здійснює заходи посиленої охорони кордону в зв’язку з підготовкою та проведенням другого туру виборів Президента України. Заходи посилення, як і під час першого туру виборів, спрямовані, перш за все, для недопущення провокацій на державному кордоні, провозу зброї, боєприпасів, вибухівки та інших засобів терору. А також недопущення осіб, які можуть брати участь в дестабілізаційних заходах на території України в період виборів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-службі, несення служби на державному кордоні під час виборів у другому турі забезпечує близько 6 тисяч прикордонників щодоби. На посилення заходів додатково щоденно залучатиметься ще понад 1300 осіб.

Крім того, для забезпечення заходів у пунктах пропуску та поза ними силами та засобами посилені прикордонні наряди, активізовано використання технічних засобів та службових собак, уточнено взаємодію з іншими правоохоронними органами та ЗС України.

«До реалізації даного плану залучені резерви керівників органів охорони державного кордону та начальників регіональних управлінь, бійці загону оперативного реагування «ДОЗОР» та добровільних громадських формувань», - додали у ДПСУ.

Прикордонники додали, що підвищена увага приділяється в’їзду в Україну міжнародних спостерігачів та акредитованих представників ЗМІ, особливо – проросійських. Тому пропуск здійснюється за попередніми списками осіб, які отримали відповідну акредитацію в ЦВК.

Під час першого туру перед і під час проведення виборів президента безпеку на державному кордоні забезпечували близько 7 тис. прикордонників щодоби.