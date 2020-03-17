У США першим добровольцям ввели вакцину від коронавірусу



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На дослідження вакцини ще може піти до 18 місяців, - дослідники

Всього у випробуваннях візьмуть участь 45 волонтерів віком від 18 до 55 років, - науковці

У США сьогодні, 17 березня, першим чотирьом волонтерам ввели вакцину від коронавірусу Covid-19, розроблену в рекордно короткий термін. Про це повідомив Національний інститут алергії та інфекційних хвороб, інформує CNN.

Як очікується, всього у випробуваннях візьмуть участь 45 волонтерів віком від 18 до 55 років.

«Вони будуть отримувати різні дози вакцини, розробленої біотехнологічною компанією Moderna, що базується у штаті Массачусетс, а також Національними інститутами охорони здоров’я США (NIH)», - йдеться у повідомленні.

В Інституті уточнили, що наразі відбувається випробування першої фази, мета якої встановити, що вакцина є безпечною та викликає бажану реакцію імунної системи учасників.



Разом із тим, навіть якщо виявиться, що вакцина є ефективною для запобігання захворювання на китайський коронавірус, на подальші дослідження може піти ще від 12 до 18 місяців.



За словами директора Інституту доктора Ентоні Фочі, в основу розробки вакцини лягли напрацювання над експериментальною вакциною проти MERS - коронавірусу близькосхідного респіраторного синдрому, епідемія якого прокотилася Сходом у 2012 році.

Зазначимо, що напередодні лідери G7 назвали коронавірус трагедією та світовою кризою охорони здоров'я.

Як повідомлялося, Франція запроваджує безпрецедентні заходи для боротьби із коронавірусом, які включають скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.