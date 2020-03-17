У Слов’янську двох жителів госпіталізували з підозрою на коронавірус



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Двох жителів Слов’янська госпіталізували з підозрою на коронавірус

Чоловіки, яких госпіталізували у Слов’янську, нещодавно повернулися з-за кордону

У Слов’янську на Донеччині двох жителів госпіталізували з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомила пресслужба Слов’янської міської ради.

«На жаль, ввечері 16 березня ще двоє жителів Слов’янська були госпіталізовані до інфекційного відділення (м. Костянтинівка) з підозрою на коронавірусну інфекцію. Обидва – молоді чоловіки, що днями повернулися з поїздки за кордон», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що остаточний діагноз буде встановлений за результатами лабораторних досліджень.

Аналізи госпіталізованих відправили у Київ, результат очікують сьогодні.

Наразі медичні працівники здійснюють заходи щодо виявлення контактних осіб та їхньої ізоляції.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Станом на ранок 17 березня в Україні зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

У Чернівецькій області – чотири випадки, у Києві – два та в Житомирській області – один (летальний).