Карантин у Києві: призупиняє роботу проєкт «Лікар у Вашому домі»



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Лікарями проєкту підсилять заклади первинної медицини

Дію проєкту «Лікар у Вашому домі» призупинено на період запровадження у Києві протиепідемічних заходів. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, загалом від початку дії проєкту «Лікар у Вашому домі» здійснено понад 124 тисяч обстежень, а за минулий тиждень – 719 обстежень.

«Нагадаю, у рамках проєкту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла. За результатами обстежень минулого тижня у 402 киян виявлено надмірну вагу, у 392 – підвищений артеріальний тиск, у 201 – високий рівень цукру крові, у 298 – високий рівень холестерину», – розповів Поворозник.

Окрім того, минулого тижня здійснено 58 виїздів мультидисциплінарних бригад, до складу яких входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти. Такі бригади виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу.

«Наразі ситуація вимагає призупинити дію проєкту «Лікар у Вашому домі» та підсилити медпрацівниками заклади первинної медицини. Ми це зможемо зробити за рахунок медичних працівників, які задіяні у проєкті», – підкреслив Поворозник.

Нагадаємо, з 17 березня столична влада посилила обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Для запобігання ситуації стрімкого розповсюдження коронавірусу столична влада закликає мешканців міста з розумінням та відповідальністю поставитися до обмежувальних заходів, запроваджених у Києві, та дотримуватися елементарних рекомендацій.