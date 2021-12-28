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    У Тернополі з’явився величезний банер із Бандерою (фото)

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    Величезний банер з портретом Степана Бандери розмістили на будинку Тернопільської обласної ради - У Тернополі з’явився величезний банер із Бандерою (фото)
    Величезний банер з портретом Степана Бандери розмістили на будинку Тернопільської обласної ради
    фото: Дана Сарабун/Суспільне

    Раніше у Тернополі вандали облили пам'ятник Бандері фарбою

    На будівлі Тернопільської обласної ради з’явився 11-метровий банер із портретом Степана Бандери. Відповідне розпорядження видав голова облради Михайло Головко.

    Очільник облради зазначив, що у такий спосіб хоче привернути увагу населення Тернопільської області до відзначення дня народження провідника Організації українських націоналістів (ОУН).

    «1 січня ми відзначатимемо 113-ту річницю від дня народження Степана Бандери. Цього дня о 16:30 годині в Тернополі розпочнеться традиційна смолоскипна хода. Збір біля стадіону ім. Шухевича. Теоретик українського націоналістичного руху XX століття Степан Бандера народився у 1909-му році на Івано-Франківщині. Його життя обірвалося в досить молодому віці та пам’ять про нього живе у наших серцях. Переконаний, саме на таких постатях, як Степан Бандера повинні зростати наші діти!» – наголосив Михайло Головко.

    фото: facebook.com/Holovko.Mykhailo
    фото: facebook.com/Holovko.Mykhailo

    Також голова облради зауважив, що Тернопільська обласна рада закликала президента повернути звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно) Степану Бандері за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну Українську державу.

    Одним з ініціаторів встановлення 11-метрового банера був керівник молодіжного методичного центру облради Богдан Бутковський, зазначає «Суспільне».

    «Цього року були провокації, і ми вирішили цим банером показати, що у Тернополі Бандеру люблять, у Тернополі Бандеру шанують і справді для тернополян мати – Україна, а батько – це Бандера. Люди всі звертають увагу, усі фотографуються, діти підходять», – сказав Бутковський.

    14 грудня вандали облили пам'ятник Бандері в Тернополі червоною фарбою. Момент вандалізму зафіксували камери. Хуліганів – двох 21-річних жителів Житомира – розшукала поліція. За тиждень пам'ятник закидали яйцями. Після цього правоохоронці взяли під цілодобову охорону пам'ятник Бандері у Тернополі.

    Як відомо, на відео за хештегом #батьконашбандера у TikTok можна побачити, як учні почергово співають цю повстанську пісню.

    Теги: історія націоналісти звання героя Україна Степан Бандера Тернопіль
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    У Тернополі з’явився величезний банер із Бандерою (фото)