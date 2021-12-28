У Тернополі з’явився величезний банер із Бандерою (фото)

Раніше у Тернополі вандали облили пам'ятник Бандері фарбою

На будівлі Тернопільської обласної ради з’явився 11-метровий банер із портретом Степана Бандери. Відповідне розпорядження видав голова облради Михайло Головко.

Очільник облради зазначив, що у такий спосіб хоче привернути увагу населення Тернопільської області до відзначення дня народження провідника Організації українських націоналістів (ОУН).

«1 січня ми відзначатимемо 113-ту річницю від дня народження Степана Бандери. Цього дня о 16:30 годині в Тернополі розпочнеться традиційна смолоскипна хода. Збір біля стадіону ім. Шухевича. Теоретик українського націоналістичного руху XX століття Степан Бандера народився у 1909-му році на Івано-Франківщині. Його життя обірвалося в досить молодому віці та пам’ять про нього живе у наших серцях. Переконаний, саме на таких постатях, як Степан Бандера повинні зростати наші діти!» – наголосив Михайло Головко.

фото: facebook.com/Holovko.Mykhailo

Також голова облради зауважив, що Тернопільська обласна рада закликала президента повернути звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно) Степану Бандері за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну Українську державу.

Одним з ініціаторів встановлення 11-метрового банера був керівник молодіжного методичного центру облради Богдан Бутковський, зазначає «Суспільне».

«Цього року були провокації, і ми вирішили цим банером показати, що у Тернополі Бандеру люблять, у Тернополі Бандеру шанують і справді для тернополян мати – Україна, а батько – це Бандера. Люди всі звертають увагу, усі фотографуються, діти підходять», – сказав Бутковський.

14 грудня вандали облили пам'ятник Бандері в Тернополі червоною фарбою. Момент вандалізму зафіксували камери. Хуліганів – двох 21-річних жителів Житомира – розшукала поліція. За тиждень пам'ятник закидали яйцями. Після цього правоохоронці взяли під цілодобову охорону пам'ятник Бандері у Тернополі.

Як відомо, на відео за хештегом #батьконашбандера у TikTok можна побачити, як учні почергово співають цю повстанську пісню.