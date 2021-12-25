У Тернополі цілодобово охороняють пам'ятник Бандері

Пам'ятник Бандері взяли під цілодобову охорону після двох актів вандалізму

Відповідне рішення прийняли після звернення обласних депутатів до керівництва поліції Тернопільщини

Поліція взяла під цілодобову охорону пам'ятник Степану Бандері у Тернополі. Таке рішення ухвалили після двох актів вандалізму. Про це повідомив у Facebook депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський.

«Степан Андрійович під надійною цілодобовою охороною! Ніхто не зіпсує нам свята! 1 січня на 16:00 доєднуйтеся до щорічної урочистої ходи з нагоди дня народження Бандери, що стартує від стадіону імені Шухевича», – написав Богдан Бутковський.

Він пояснив, що таке рішення прийняли після звернення обласних депутатів до керівництва поліції Тернопільщини.

Нагадаємо, у вівторок, 14 грудня, невідома особа облила червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері, що по вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі.

Як відомо, на відео за хештегом #батьконашбандера у TikTok можна побачити, як учні почергово співають цю повстанську пісню.

Тим часом, на Тернопільщині знайшли фото юного Степана Бандери.