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    У Тернополі цілодобово охороняють пам'ятник Бандері

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    Пам'ятник Бандері взяли під цілодобову охорону після двох актів вандалізму - У Тернополі цілодобово охороняють пам'ятник Бандері

    Пам'ятник Бандері взяли під цілодобову охорону після двох актів вандалізму

    фото: Facebook Богдана Бутковського

    Відповідне рішення прийняли після звернення обласних депутатів до керівництва поліції Тернопільщини

    Поліція взяла під цілодобову охорону пам'ятник Степану Бандері у Тернополі. Таке рішення ухвалили після двох актів вандалізму. Про це повідомив у Facebook депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський.

    «Степан Андрійович під надійною цілодобовою охороною! Ніхто не зіпсує нам свята! 1 січня на 16:00 доєднуйтеся до щорічної урочистої ходи з нагоди дня народження Бандери, що стартує від стадіону імені Шухевича», – написав Богдан Бутковський.

    Він пояснив, що таке рішення прийняли після звернення обласних депутатів до керівництва поліції Тернопільщини.

    Нагадаємо, у вівторок, 14 грудня, невідома особа облила червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері, що по вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі.

    Як відомо, на відео за хештегом #батьконашбандера у TikTok можна побачити, як учні почергово співають цю повстанську пісню.

    Тим часом, на Тернопільщині знайшли фото юного Степана Бандери.

    Теги: поліція памятник
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    У Тернополі цілодобово охороняють пам'ятник Бандері