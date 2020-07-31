На Закарпаття припала половина смертей від Covid-19, зареєстрованих в Україні за добу



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Кількість тих, хто одужав (більше 50 осіб) також припадає на Закарпатську і ще Чернівецьку області

Кількість хворих коронавірусною хворобою перевищила 100 осіб за минулу добу в двох областях України, Львівській та Івано-Франківській, а також у Києві

У Закарпатській області за минулу добу зареєстровано дев’ятеро з 20 померлих від коронавірусу. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони.

Також зазначається, що кількість хворих коронавірусною хворобою перевищила 100 осіб за минулу добу в двох областях України, Львівській та Івано-Франківській, а також у Києві.

При цьому найбільше одужало за добу (понад 50) у Закарпатській і Чернівецькій областях.

У трьох із 24 областей нових випадків одужання не було, в 17 з 24 областей і у Києві не зареєстровано нових випадків смерті.

Кількість тих, хто одужав від Covid-19 перевищила кількість хворих лише в чотирьох із 24 областей України.

При цьому в переважній більшості областей, за винятком Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської та м. Києва, кількість тих, хто одужав від початку пандемії вже перевищує кількість тих, хто зараз хворіє.

Кількість хворих перевищує 5 тис. у м. Києві та Львівській області, 2 тис. - також в Івано-Франківській і Закарпатській областях, 1 тис. - також у Рівненській, Чернівецькій, Харківській, Одеській і Тернопільській областях, а нижче 50 - у Кіровоградській, Луганській і Херсонській областях.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 38 нових випадків захворювання COVID-19, 1 випадок смерті та 31 випадок одужання, наразі в області хворіють 639 осіб (на 6 більше);

- у Волинській області підтверджено 48 нових випадків захворювання COVID-19 і 32 випадки одужання, наразі в області хворіють 943 людини (на 16 більше за добу);

- у Дніпропетровській області зафіксовано 8 нових випадків захворювання і 6 - одужання, наразі хворіє 281 людина (на 2 більше);

- у Донецькій області зафіксовано лише 16 нових випадків захворювання, хворіють 224 людини;

- у Житомирській області 43 людини захворіли, 31 одужала, наразі хворіють 336 осіб (на 12 більше);

- у Закарпатській області 68 нових випадків захворювання, 9 випадків смерті та 64 випадки одужання, наразі хворіють 2 910 осіб (на 5 менше за добу);

- у Запорізькій області 11 нових хворих, 6 осіб одужали, наразі хворіють 172 людини (на 5 більше);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 111 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті та 52 випадки одужання, наразі хворіють 2 776 осіб (на 57 більше);

- у Києві 110 нових випадків захворювання і 64 осіб одужали, наразі хворіють 5 168 осіб (на 46 більше за добу);

- у Київській області 44 нових хворих, 1 людина померла і 22 одужали, наразі хворіють 993 людини (на 21 більше за добу);

- у Кіровоградській області зафіксовано 1 випадок захворювання, 1 випадок смерті та 2 випадки одужання, наразі хворіють 35 осіб (на 2 менше за добу);

- у Луганській області зафіксовано тільки 4 нові випадки захворювання, хворіє 31 людина;

- у Львівській області підтверджено 147 нових випадків захворювання COVID-19, 5 випадків смерті та 58 випадків одужання, наразі хворіють 6 952 людини (на 84 більше за добу);

- у Миколаївській області 12 нових випадків захворювання і 5 - одужання, наразі хворіє 131 людина (на 7 більше);

- в Одеській області 64 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті та 10 одужань, наразі хворіє 1 881 людина (на 53 більше за добу);

- у Полтавській області 9 нових випадків захворювання і 3 одужання, хворіють 96 осіб (на 6 більше за добу);

- у Рівненській області 82 нові випадки захворювання і 48 випадків одужання, наразі хворіють 1 243 людини (на 34 більше за добу);

- у Сумській області 1 новий випадок захворювання і 2 випадки одужання, наразі хворіють 138 осіб (на 1 менше за добу);

- у Тернопільській області 54 нові випадки захворювання і 21 - одужання, наразі хворіють 1 167 осіб (на 33 більше за добу);

- у Харківській області 85 нових випадків захворювання, 43 людини одужали, наразі хворіють 1 432 людини (на 42 більше, ніж днем раніше);

- у Херсонській області 3 людини захворіли й 1 одужала, хворіють 22 людини (на 2 більше);

- у Хмельницькій області зафіксовано 29 випадків захворювання і 11 - одужання, наразі хворіють 189 осіб (на 18 більше);

- у Черкаській області 5 осіб захворіли та 13 одужали, наразі хворіють 174 людини (на 8 менше за добу);

- у Чернівецькій області 63 нових випадків захворювання і 73 людини одужали, наразі хворіють 1 229 осіб (на 10 менше за добу);

- у Чернігівській області захворіли 34 людини, наразі хворіють 277.

Коронавірус в Україні

Всього 69884

Одужали 38752

Хворіють 29439

Померли 1693

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 31 липня зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу, це на 107 випадків менше, ніж учора (1197).