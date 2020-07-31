Маски й вимірювання температури: як працюватимуть освітні заклади з 1 вересня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вхід до закладу освіти буде можливий лише у захисній масці або респіраторі, на уроках маски дозволять не використовувати

Уряд розробив тимчасові рекомендації для дошкільних закладів, загальної середньої, фахової передвищої освіти, профтехів і вишів

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко затвердив тимчасові рекомендації освітнім закладам для роботи з 1 вересня в умовах адаптивного карантину.

Як повідомили в пресслужбі Міністерства освіти і науки України, тимчасові рекомендації розроблені для дошкільних закладів, загальної середньої, фахової передвищої освіти, профтехів і вишів.

Термометрія та маски на вході



Так, вхід до закладу освіти буде можливий лише у захисній масці або респіраторі. У період карантину до закладу не допускатимуть батьків або супроводжуючих осіб – крім тих, які супроводжують осіб з інвалідністю.



На заняттях захисні маски або респіратори можна не використовувати. Водночас під час пересування приміщеннями закладу носіння масок є обов’язковим.



Перед заняттями педагоги опитуватимуть учнів/студентів щодо їхнього самопочуття. Тих, у кого буде виявлено симптоми гострих респіраторних захворювань, оперативно направлятимуть до медпрацівника для огляду.



Також персоналу проводитимуть обов’язкову термометрію і не допускатимуть до закладу з температурою понад 37,20 С. Водночас для учнів та студентів температурний скринінг не буде обов’язкови.

Адаптація освітнього процесу: що змінюється



Закладам також рекомендовано адаптувати освітній процес.



Зокрема, проводити заняття на відкритому повітрі за можливості, передбачити змогу визначати різний час початку та закінчення занять, перерв для різних класів та груп, обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих приміщеннях. У закладі також необхідно буде запобігати утворенню скупчень учнів/студентів та мінімізувати їхні пересування між кабінетами і аудиторіями.



На період карантину заклади повинні забезпечити:



місця для обробки рук антисептиками на вході у всі приміщення,



збір використаних масок і рукавичок в окремі контейнери,



підготовлені санітарні кімнати (рідке мило, паперові рушники або електросушарки для рук, плакати, банери про респіраторну гігієну і етикету кашлю),

обладнані медпункти (безконтактні термометри, дезінфектори, засоби індивідуального захисту),



розмітка на підлозі для дотримання дистанції та організованого руху коридорами,



провітрювання приміщень не менше 10 хвилин після кожного заняття,



очищення та дезінфекція поверхонь (дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил і т. д. - після проведення занять в кінці робочого дня).



Скасування «шведського столу» та інструктаж персоналу



Крім того, рекомендації також встановлюють особливості організації харчування. Так, у період карантину не дозволяється харчування за типом «шведського столу» та з самообслуговуванням. Заклад також повинен мати графік харчування учнів/студентів. Відстань між столами має бути не менш як 1,5 м, а за одним столом має бути не більш ніж 4-х осіб. Працівники харчоблоку працюватимуть у захисних масках і одноразових рукавичках. Працівники, які видають страви або здійснюють розрахунок, додатково матимуть захисні окуляри або щиток.



Керівники закладів також мають забезпечити проведення роз’яснень та інструктажів для персоналу та здобувачів щодо того, як запобігти зараженню та поширенню коронавірусу, як реагувати на симптоми Covid-19, як правильно використовувати і утилізовувати маски/респіратори, рукавички. Крім того, закладам рекомендовано розробити алгоритми дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з випадками Covid-19 у закладі.



Шкільний транспорт: що потрібно знати водіям і пасажирам



Також встановлено рекомендації щодо перевезення дітей та працівників закладу в шкільному транспорті. Перевізнику необхідно забезпечити водіїв масками/респіраторами та антисептиками для рук, щоденно контролювати їхній стан здоров’я та не допускати до роботи працівників з ознаками гострої респіраторної хвороби і температурою вище 37,20 С. Салон транспорту необхідно дезінфікувати до початку та в кінці робочої зміні. Вхід до салону автотранспорту здійснюється за наявності захисної маски/респіратора. Кількість пасажирів має бути у межах кількості місць для сидіння.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр денис Шмигаль обіцяє, що 1 вересня діти підуть до школи.

Коронавірус в Україні

Всього 69884

Одужали 38752

Хворіють 29439

Померли 1693

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 31 липня зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу, це на 107 випадків менше, ніж учора (1197).