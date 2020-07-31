Дружина президента Бразилії захворіла на коронавірус



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7 липня президент Бразилії Жаір Болсонару підтвердив, що у нього виявлено коронавірус. Також через коронавірус було госпіталізовано 80-річну бабусю його дружини Мішель Болсонаро

38-річна Мішель Болсонару почувається добре, але має намір дотриматися усіх передбачених на цей випадок протоколів

Дружина президента Бразилії Мішель Болсонару та ще один член уряду захворіли на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє Time.

«Перша леді Бразилії та п'ятий член уряду президента Жаїра Болсонару пройшли позитивний тест на новий коронавірус», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 38-річна дружина президента почувається добре, але має намір дотриматися усіх передбачених на цей випадок протоколів.

Covid-19 також виявили у міністра науки і техніки Бразилії Маркоса Понтеса. На даний момент він знаходиться на самоізоляції.

Як повідомлялося раніше, 7 липня президент Бразилії Жаір Болсонару підтвердив, що у нього виявлено коронавірус. Також через коронавірус було госпіталізовано 80-річну бабусю його дружини Мішель Болсонаро.

Болсонару здав чотири тести, і останній 25 липня показав негативний результат. Однак у напередодні президент Бразилії заявив, що у нього в легенях виявили грибок.

Нагадаємо, у світі станом на ранок 31 липня зафіксовано понад 17,4 мільйонів випадків коронавірусу Covid-19. Загалом з 17 476 105 випадків Covid-19 676 759 - летальні, 10 939 473 осіб одужали. 1% або 66 372 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані. Протягом минулої доби у світі від Covid-19 померла 6 221 людина.

Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (4 634 985), Бразилія (2 613 789) та Індія (1 639 350).