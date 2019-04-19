У Зеленського закликали виборців, які проти нього, не панікувати



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Дмитро Разумков вважає, що паніка та страх у прихильників діючого президента і кандидата у президенти Петра Порошенка пов’язана з «чорною» виборчою кампанією

«Всю «чорну» рекламу проти Зеленського він у разі перемоги буде розвіювати своїми діями», - переконує соратник

Головний політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков закликав виборців, які голосують проти Зеленського – не панікувати. Про це він заявив в інтерв’ю, коментуючи результати опитування, яке проводить «Главком».

На думку Разумкова, паніка та страх у прихильників діючого президента і кандидата у президенти Петра Порошенка пов’язана з тією «чорною» виборчою кампанією, що спостерігається протягом усіх перегонів.

«Вона заточена на мінусові технології, що очорнюють, як Зеленського, так і його оточення. Але для тих, хто підтримує Зеленського, це не є критичним, бо люди вже отримали прививку проти подібних технологій, і на них це не діє», - вважає політтехнолог.

За словами Разумкова, всю «чорну» рекламу проти Зеленського кандидат у президенти у разі перемоги буде розвіювати своїми діями.

«Виправдовуватися тим, що я, мовляв, «не такий», нема сенсу – до кінця кампанії лишилися два дні. Боротися за уми та серця слід починати з 22 квітня», - вважає Разумков.

Разумков стверджує, що Зеленський пішов на вибори президента, бо зрозумів, що може впливати на процес.

«І я думаю, що в цій країні дуже мало людей, яких влаштовує те, що ми сьогодні у ній спостерігаємо», - говорить головний політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського.

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