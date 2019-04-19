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    Суспільство

    У Зеленського закликали виборців, які проти нього, не панікувати

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    Дмитро&nbsp;Разумков вважає, що паніка та страх у прихильників діючого президента і кандидата у президенти Петра Порошенка пов&rsquo;язана з &laquo;чорною&raquo; виборчою кампанією - У Зеленського закликали виборців, які проти нього, не панікувати
    Дмитро Разумков вважає, що паніка та страх у прихильників діючого президента і кандидата у президенти Петра Порошенка пов’язана з «чорною» виборчою кампанією

    «Всю «чорну» рекламу проти Зеленського він у разі перемоги буде розвіювати своїми діями», - переконує соратник

    Головний політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков закликав виборців, які голосують проти Зеленського – не панікувати. Про це він заявив в  інтерв’ю, коментуючи результати опитування, яке проводить «Главком».

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    На думку Разумкова, паніка та страх у прихильників діючого президента і кандидата у президенти Петра Порошенка пов’язана з тією «чорною» виборчою кампанією, що спостерігається протягом усіх перегонів.

    «Вона заточена на мінусові технології, що очорнюють, як Зеленського, так і його оточення. Але для тих, хто підтримує Зеленського, це не є критичним, бо люди вже отримали прививку проти подібних технологій, і на них це не діє», - вважає політтехнолог.

    За словами Разумкова, всю «чорну» рекламу проти Зеленського кандидат у президенти у разі перемоги буде розвіювати своїми діями.

    «Виправдовуватися тим, що я, мовляв, «не такий», нема сенсу – до кінця кампанії лишилися два дні. Боротися за уми та серця слід починати з 22 квітня», - вважає Разумков.

    Разумков стверджує, що Зеленський пішов на вибори президента, бо зрозумів, що може впливати на процес.

    «І я думаю, що в цій країні дуже мало людей, яких влаштовує те, що ми сьогодні у ній спостерігаємо», - говорить головний політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського.

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