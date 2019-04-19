Нацполіція почала брати під охорону дільничні виборчі комісії



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21 квітня в Україні відбудеться другий тур виборів

«Поліція готова до забезпечення безпеки під час другого туру виборів», - заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич

Національна поліція станом на 19 квітня вже взяла під охорону всі окружні виборчі комісії і з п'ятниці починає охороняти дільничні виборчі комісії.

Про це заявив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

«Поліція готова до забезпечення безпеки під час другого туру виборів. Вже всі 199 окружних виборчих комісій взяті під охорону. Сьогодні закінчується завезення бюлетенів в окружні виборчі комісії. Також дільничними виборчими комісіями сьогодні отримуються бюлетені, і Національна поліція відсьогодні вже починає брати під охорону дільничні виборчі комісії», - сказав Фацевич.

За його словами, 20 квітня, у день тиші, підрозділи Національної поліції будуть жорстко реагувати на всі порушення виборчого законодавства.

Нагадаємо, 19 квітня о 19:00 кандидати у президенти шоумен Володимир Зеленський і чинний голова держави Петро Порошенко мають провести неофіційні дебати на НСК «Олімпійський».

Потім дебати за законом мають відбутися в телестудії Суспільного мовника. Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів.

Джерело: Укрінформ