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    В ЄС заявили, що відсутність «серйозних дебатів» в Україні це неповага до виборців

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    19 квітня плануються дебати на НСК Олімпійський, а також на Суспільному телебаченні - В ЄС заявили, що відсутність «серйозних дебатів» в Україні це неповага до виборців
    19 квітня плануються дебати на НСК Олімпійський, а також на Суспільному телебаченні

    Кандидати в президенти мають погодитися на проведення серйозної дискусії, заявив голова представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі

    У представництві Європейського союзу в Україні шкодують через відсутність «серйозних дебатів» між кандидатами в президенти перед другим туром виборів.

    Про це 19 квітня заявив голова представництва ЄС Юґ Мінґареллі, виступаючи перед спостерігачами ENEMO, які прибули на другий тур виборів президента України.

    «На мою думку, це неповага до виборців. Кандидати мають погодитися на проведення серйозної дискусії, щоб виборці були забезпечені інформацією про політичні орієнтири претендентів», – сказав Мінґареллі.

    Як відомо, ЦВК 15 квітня завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на виборах президента України. Всього зареєстровано 2,7 тис. офіційних спостерігачів від 20 міжнародних організацій та 21 іноземної держави.

    Нагадаємо, 19 квітня о 19:00 кандидати у президенти шоумен Володимир Зеленський і чинний голова держави Петро Порошенко мають провести неофіційні дебати на НСК «Олімпійський».

    Потім дебати за законом мають відбутися в телестудії Суспільного мовника. Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

    Читайте також: Я прийшов – тебе нема. Що відомо про дебати на цей момент (оновлюється)

    Джерело: Радіо Свобода

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