Українці масово повертаються до ЄС: нa кордоні з Польщею великі чeрги

Приблизний час очікування на в’їзд до Польщі – 15 годин

Сьогодні, 10 січня, на польсько-українському кордонному переході «Гребенне – Рава-Руська» утворилася черга автомобілів. На в’їзд до Польщі чекало близько 150 авто, приблизний час очікування – 15 годин.

Про це повідомляє Українська служба Польського радіо з посиланням на Польську митну службу.

Як йдеться у повідомленні, рух в напрямку виїзду з Польщі відбувається плавно.

Водночас, як додає Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, станом на вечір неділі, черги також утворилися перед такими польськими пунктами пропуску, як «Ягодин», «Грушів», «Краковець».

Найбільші черги спостерігаються на пункті пропуску «Шегині».

Зазначимо, наприкінці грудня 2020 року на кордоні України значно зріс пасажиропотік через трудових мігрантів, які повертаються з Євросоюзу на Різдво та Новий рік.