«Укрзалізниця» почне продавати квитки на потяги через Viber та Telegram

«Укрзалізниця» запускає власний чат-бот у Viber та Telegram з функцією продажу квитків

«Укрзалізниця» запустить чат-бот у вайбері та телеграмі з функцією продажу квитків.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Власний чат-бот у Viber та Telegram запускається у співпраці з Visa та технологічним партнером – компанією Middleware Inc. (США) на базі технології Corezoid Hyperautomation Engine», – повідомили в компанії.

«Укрзалізниця» планує розповісти про плани запуску чат-боту на своїй пресконференції 12 січня.

Раніше в Укрзалізниці розповіли про рух поїздів під час так званого січневого локдауну. На розклад поїздів посилення карантину не вплине, однак пасажири повинні дотримуватися маскового режиму.

Як повідомляв раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов, січневий карантин залишається в силі попри спад Covid-19 в Україні.

В Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.