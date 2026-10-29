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Україна отримала власний національний шрифт: який він вигляд має

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна отримала власний національний шрифт: який він вигляд має
Під час розроблення автори спиралися на спадщину українських графіків
фото: Руслан Стефанчук

Zakon створили для офіційної державної комунікації, зокрема діловодства та оформлення нормативно-правових актів

В Україні презентували національний шрифт Zakon, призначений для офіційної державної комунікації. Його розробили з урахуванням традицій українського графічного мистецтва. Про створення шрифту повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише «Главком».

«Те, якими літерами написано слово «Україна», теж є частиною нашої державної ідентичності», – зазначив Стефанчук.

За його словами, державність проявляється не лише в законах і рішеннях, а й у тому, який вигляд мають офіційні документи та державні символи. Розроблення Zakon стало частиною роботи над зменшенням використання в українському державному просторі шрифтів російського походження.

Україна отримала власний національний шрифт: який він вигляд має фото 1
Руслан Стефанчук

Національний шрифт Zakon має три гарнітури, кожна з яких призначена для окремого типу текстів:

  • Zakon Text – для діловодства та повсякденних офіційних документів
  • Zakon Decor – для урочистих написів
  • Zakon Letterpress – для оригіналів нормативно-правових актів

Під час розроблення автори спиралися на спадщину українських графіків Георгія Нарбута, Василя Кричевського, Якова Гніздовського, Роберта Лісовського, Василя Хоменка та Василя Чебаника.

Україна отримала власний національний шрифт: який він вигляд має фото 2
фото: Руслан Стефанчук

До команди проєкту увійшли Олексій Чекаль, Геннадій Заречнюк, Дмитро Растворцев та Андрій Шевченко. Керівником проєкту став Тарас Іщик.

Наразі Zakon проходить тестування, а його впровадження в державну комунікацію відбуватиметься поступово. Водночас гарнітура Zakon Text уже доступна для вільного використання.

Україна отримала власний національний шрифт: який він вигляд має фото 3
фото: Руслан Стефанчук

Ознайомитися зі шрифтом і спробувати його можна на офіційному сайті проєкту. Автори запрошують користувачів випробувати Zakon Text і долучитися до його вдосконалення.

Варто нагадати, що 29 жовтня, організатори оприлюднили текст Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Автором цьогорічного диктанту є Артур Дронь – поет, письменник та ветеран російсько-української війни. А читали текст вчитель Артур Пройдаков і громадська діячка Даша Астаф'єва. Результати радіодиктанту оголосять, коли комісія опрацює всі листи.

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Теги: мова Україна Руслан Стефанчук

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