Україна отримала власний національний шрифт: який він вигляд має
Zakon створили для офіційної державної комунікації, зокрема діловодства та оформлення нормативно-правових актів
В Україні презентували національний шрифт Zakon, призначений для офіційної державної комунікації. Його розробили з урахуванням традицій українського графічного мистецтва. Про створення шрифту повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише «Главком».
«Те, якими літерами написано слово «Україна», теж є частиною нашої державної ідентичності», – зазначив Стефанчук.
За його словами, державність проявляється не лише в законах і рішеннях, а й у тому, який вигляд мають офіційні документи та державні символи. Розроблення Zakon стало частиною роботи над зменшенням використання в українському державному просторі шрифтів російського походження.
Національний шрифт Zakon має три гарнітури, кожна з яких призначена для окремого типу текстів:
- Zakon Text – для діловодства та повсякденних офіційних документів
- Zakon Decor – для урочистих написів
- Zakon Letterpress – для оригіналів нормативно-правових актів
Під час розроблення автори спиралися на спадщину українських графіків Георгія Нарбута, Василя Кричевського, Якова Гніздовського, Роберта Лісовського, Василя Хоменка та Василя Чебаника.
До команди проєкту увійшли Олексій Чекаль, Геннадій Заречнюк, Дмитро Растворцев та Андрій Шевченко. Керівником проєкту став Тарас Іщик.
Наразі Zakon проходить тестування, а його впровадження в державну комунікацію відбуватиметься поступово. Водночас гарнітура Zakon Text уже доступна для вільного використання.
Ознайомитися зі шрифтом і спробувати його можна на офіційному сайті проєкту. Автори запрошують користувачів випробувати Zakon Text і долучитися до його вдосконалення.
Варто нагадати, що 29 жовтня, організатори оприлюднили текст Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Автором цьогорічного диктанту є Артур Дронь – поет, письменник та ветеран російсько-української війни. А читали текст вчитель Артур Пройдаков і громадська діячка Даша Астаф'єва. Результати радіодиктанту оголосять, коли комісія опрацює всі листи.
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