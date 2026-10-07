Ердоган зробив заяву про Україну після розмови з Путіним

Анкара готова долучитися до зусиль для започаткування прямих контактів між Києвом і Москвою

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Під час переговорів він заявив про готовність Анкари сприяти встановленню прямих контактів між Україною та Росією. Про це повідомляє Управління з комунікацій президента Туреччини, пише «Главком».

За даними турецької сторони, під час розмови Ердоган і Путін обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, а також регіональні й глобальні питання.

Окремо турецький президент наголосив на важливості роботи із забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі. Він заявив, що Туреччина готова зробити внесок у зусилля для початку прямих контактів між Росією та Україною.

«Туреччина завжди готова зробити свій внесок у зусилля щодо започаткування прямих контактів між Росією та Україною», – йдеться в повідомленні турецької сторони.

Також Ердоган привітав російського диктатора з днем народження. 7 жовтня російському президенту виповнилося 74 роки. Крім того, турецький лідер привітав його з «успіхом» очолюваної ним партії на виборах до Державної думи РФ.

Розмова відбулася на тлі заяв Туреччини про готовність підтримувати дипломатичні зусилля для завершення війни. Анкара раніше відігравала роль посередника між Києвом і Москвою, зокрема під час переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до переговорів з Україною, однак хоче розуміти, з якими пропозиціями президент Володимир Зеленський направить своїх представників.