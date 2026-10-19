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Європейська ціна на частково експортований газ збільшить платежі до українського бюджету – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Європейська ціна на частково експортований газ збільшить платежі до українського бюджету – експерт
Український газ може приносити державі більше податкових надходжень завдяки експорту
фото: depositphotos.com

Експорт газу за європейськими цінами може збільшити надходження від ренти та податку на прибуток

Частковий експорт українського газу може збільшити надходження до державного бюджету, оскільки рента за експортовані обсяги розраховуватиметься з урахуванням вищої європейської ціни. Про це заявив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

За його словами, можливість продати частину газу за кордон дає компаніям додатковий ринок збуту, а держава отримує більші податкові платежі.

«А держава зі свого боку буде мати більше коштів. Чому? Тому що якщо компанії експортують газ, то по Податковому кодексу України вони мають платити ренту, тобто спеціальний податок, не від тої ціни, яка зараз у нас склалася в Україні, що є абсолютно зрозумілим, а за тою ціною, яка знаходиться в Європі», – пояснив Петренко

Крім ренти, зростання доходів від продажу газу означає і більший податок на прибуток

«Це тоді дозволить мати, відповідно, більше коштів зі плати ренти, відповідно, більше коштів податку на прибуток, тобто держава отримає більше коштів від збільшення видобутку», – зазначив директор АГКУ

За словами Петренка, за прозорого і контрольованого механізму вигоду отримують обидві сторони: компанії – гарантований попит на частину ресурсу, держава – додаткові кошти.

«Компанії приватні матимуть, якщо ми говоримо про приватні, в першу чергу, ви задавали питання, вони мають, матимуть гарантований попит на газ, а держава у випадку реалізації матиме більше податків і коштів, які необхідні державному бюджету», – наголосив Петренко.

Нагадаємо, за даними директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, Україна накопичила близько 16 млрд кубометрів природного газу – більш ніж на 1 млрд кубометрів вище планового показника.

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Теги: експорт ринок Україна газ тарифи

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