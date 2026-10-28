Рада ухвалила закон про «дропів»: яке покарання загрожує порушникам

Документ передбачає штрафи до 170 тис. грн і позбавлення волі за використання чужих платіжних карток у шахрайських схемах

Верховна Рада 28 жовтня ухвалила закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за незаконні операції з платіжними картками, банківськими рахунками та електронними грошима. Документ, зокрема, стосується так званих дропів – людей, які передають свої картки або доступ до рахунків для проведення шахрайських операцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання парламенту.

Йдеться про законопроєкт №16013, поданий президентом Володимиром Зеленським. Закон має посилити протидію фінансовому шахрайству та привести українське законодавство у відповідність до вимог Європейського Союзу.

Яке покарання передбачене для дропів

Законом передбачено кримінальну відповідальність за передачу платіжного інструменту іншій особі з метою вчинення шахрайства. За такі дії загрожує штраф від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 5100 до 17 тис. грн.

Суворіше каратимуть за отримання, придбання, зберігання, продаж або передачу чужих платіжних карток та інших платіжних інструментів для шахрайських операцій. За це передбачено штраф від 51 тис. до 85 тис. грн, обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Якщо такі дії вчинять повторно або організованою групою, покарання становитиме від 85 тис. до 170 тис. грн штрафу або позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Водночас закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності людини, яка вперше вчинила відповідне правопорушення, добровільно повідомила про нього та активно сприяла його розкриттю і припиненню.

За що ще каратимуть

Закон також розширює кримінальну відповідальність за незаконні дії з платіжними інструкціями, обліковими даними та засобами доступу до банківських рахунків і електронних гаманців. Зокрема, йдеться про їх привласнення, викрадення, отримання шляхом обману або зловживання довірою, а також незаконне набуття доступу до рахунків.

Окремі зміни стосуються можливості застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб, причетних до таких правопорушень.

Законодавчі зміни мають допомогти правоохоронцям протидіяти схемам, у яких банківські рахунки та платіжні картки використовують для переказу коштів, отриманих злочинним шляхом.

Нагадаємо, що група народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №14161 про створення реєстру «дропів». Це має підвищити ефективність боротьби з тіньовими схемами.