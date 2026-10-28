Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Рада ухвалила закон про «дропів»: яке покарання загрожує порушникам

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Рада ухвалила закон про «дропів»: яке покарання загрожує порушникам
Законодавчі зміни мають допомогти правоохоронцям протидіяти шахрайським схемам з банківськими даними українців
фото: кадр з відео

Документ передбачає штрафи до 170 тис. грн і позбавлення волі за використання чужих платіжних карток у шахрайських схемах

Верховна Рада 28 жовтня ухвалила закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за незаконні операції з платіжними картками, банківськими рахунками та електронними грошима. Документ, зокрема, стосується так званих дропів – людей, які передають свої картки або доступ до рахунків для проведення шахрайських операцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання парламенту.

Йдеться про законопроєкт №16013, поданий президентом Володимиром Зеленським. Закон має посилити протидію фінансовому шахрайству та привести українське законодавство у відповідність до вимог Європейського Союзу. 

Яке покарання передбачене для дропів

Законом передбачено кримінальну відповідальність за передачу платіжного інструменту іншій особі з метою вчинення шахрайства. За такі дії загрожує штраф від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 5100 до 17 тис. грн.

Суворіше каратимуть за отримання, придбання, зберігання, продаж або передачу чужих платіжних карток та інших платіжних інструментів для шахрайських операцій. За це передбачено штраф від 51 тис. до 85 тис. грн, обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Якщо такі дії вчинять повторно або організованою групою, покарання становитиме від 85 тис. до 170 тис. грн штрафу або позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Водночас закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності людини, яка вперше вчинила відповідне правопорушення, добровільно повідомила про нього та активно сприяла його розкриттю і припиненню.

За що ще каратимуть

Закон також розширює кримінальну відповідальність за незаконні дії з платіжними інструкціями, обліковими даними та засобами доступу до банківських рахунків і електронних гаманців. Зокрема, йдеться про їх привласнення, викрадення, отримання шляхом обману або зловживання довірою, а також незаконне набуття доступу до рахунків.

Окремі зміни стосуються можливості застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб, причетних до таких правопорушень.

Законодавчі зміни мають допомогти правоохоронцям протидіяти схемам, у яких банківські рахунки та платіжні картки використовують для переказу коштів, отриманих злочинним шляхом.

Нагадаємо, що група народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №14161 про створення реєстру «дропів». Це має підвищити ефективність боротьби з тіньовими схемами.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада кримінал закон шахрайство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація була настільки небезпечною, що деякі пасажири думали, що можуть не вижити
Захоплення літака Flydubai. З'явилися фото закривавленого пасажира, який зупинив пілота з ножем
30 вересня, 11:23
A7 очолює молдовський бізнесмен Ілан Шор, який перебуває під санкціями США та був засуджений у Молдові за шахрайство
США наклали санкції на тіньову фінансову мережу Росії
2 жовтня, 03:58
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також привітав внесення українського законопроєкту до Верховної Ради
Угорщина заявила про домовленість з Україною, якої Орбан не досяг за 10 років
2 жовтня, 10:03
Шериф округу наголосив, що погрози, висловлені за допомогою технологій штучного інтелекту, правоохоронці сприймають серйозно
Листування з ШІ закінчилося арештом: жінка погрожувала стріляниною
10 жовтня, 05:40
Віталій Кличко: Люди обрали мене, і я працюю
Кличко після виклику до Ради зробив заяву про тиск
13 жовтня, 14:17
Під час судового засідання Рижиков визнав провину
Суд ухвалив рішення стосовно росіянина, який убив п’ятьох військових
16 жовтня, 17:08
Ассан Діоп опиниться у в’язниці
Довгоочікуваний серіал «Люпен»: сюжет нової історії головного грабіжника Франції
23 жовтня, 08:57
Бюджетний комітет Ради підтримав підвищення зарплат військовим
Рада зробила крок до підвищення зарплат військовим
21 жовтня, 13:16
Парламент також наголосив на необхідності відповідально ставитися до складних сторінок спільної історії
Верховна Рада заявила про спроби зірвати примирення України та Польщі
21 жовтня, 19:00

Кримінал

Рада ухвалила закон про «дропів»: яке покарання загрожує порушникам
Рада ухвалила закон про «дропів»: яке покарання загрожує порушникам
На закупівлях дронів для армії розікрали понад 16 млн грн: СБУ викрила схему
На закупівлях дронів для армії розікрали понад 16 млн грн: СБУ викрила схему
Поліція зірвала напад із кислотою на жінку у Вишгороді (відео)
Поліція зірвала напад із кислотою на жінку у Вишгороді (відео)
Справа про 160 млн грн. Син Крупи пояснив суду, чому їздити на засідання йому дорого
Справа про 160 млн грн. Син Крупи пояснив суду, чому їздити на засідання йому дорого
Нардеп Лабазюк, якого судять за корупцію, завів у сімейний бізнес юну спадкоємницю
Нардеп Лабазюк, якого судять за корупцію, завів у сімейний бізнес юну спадкоємницю
СБУ затримала агента РФ, який готував диверсії в Одесі
СБУ затримала агента РФ, який готував диверсії в Одесі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
84K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Сьогодні, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua