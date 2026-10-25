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Помічник Путіна розкрив плани щодо переговорів з Україною

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Помічник Путіна розкрив плани щодо переговорів з Україною
Ушаков закликав не покладати великих сподівань на перший раунд переговорів
фото: Reuters

Кремль заявив про готовність відновити тристоронні переговори після 4 листопада

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков висловився про перспективи нового раунду тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву російського посадовця.

Ушаков запевнив, що Москва готова повернутися до тристороннього переговорного формату, однак порадив «не покладати великих сподівань» на найближчу зустріч. Мовляв, за один раунд переговорів навряд чи вдасться розв'язати ключові питання. Першу зустріч після перерви помічник Путіна назвав своєрідною «пристрілкою», фактично давши зрозуміти, що на швидкі домовленості Кремль не розраховує.

Окремо помічник Путіна висловився щодо участі європейських держав у переговорному процесі. За його словами, обговорювати можливе врегулювання війни потрібно не лише з Україною, а й з Європою, яка підтримує Київ. «Мало говорити лише з Києвом, потрібно говорити з усією Європою, яка повністю підтримує Київ, і, можливо, позиція Європи тут має ключовий характер», – заявив Ушаков.

Крім того, представник Кремля повідомив, що вже розпочалася організація тристороннього саміту за участю Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про готовність укласти мирну угоду для якнайшвидшого завершення війни. За його словами, Україна готова до припинення бойових дій по нинішній лінії зіткнення, однак не погодиться на визнання окупованих територій російськими чи добровільне виведення українських військ із Донбасу.

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Теги: росія росіяни Україна переговори Москва

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