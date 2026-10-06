Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Україна отримала від Туреччини нову зброю проти російських дронів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна отримала від Туреччини нову зброю проти російських дронів
Турецькі системи ППО Korkut вже збивали російські цілі в Україні
фото: air-defense.net

Турецькі системи вже застосували під час російських атак

Туреччина протягом 2026 року передала Україні невелику кількість систем протиповітряної оборони Korkut, які здатні знищувати безпілотники та інші повітряні цілі. Українські військові вже використовують комплекси для відбиття російських атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Middle East Eye.

За інформацією джерел видання, постачання Korkut відбулося протягом цього року. Точна кількість систем, які отримала Україна, не розголошується.

Korkut – зенітний артилерійський комплекс турецького виробництва, призначений для протиповітряної оборони. Зазвичай система складається з трьох бойових машин та однієї машини управління.

Комплекс використовує зенітні гармати для знищення повітряних цілей, серед яких безпілотники та крилаті ракети. Для ураження цілей Korkut застосовує програмовані боєприпаси.

Один з українських посадовців на умовах анонімності розповів Middle East Eye, що турецькі системи вже продемонстрували свою ефективність під час російських атак.

«Korkut досить успішно справляється з відбиттям російських атак. Звісно, були деякі проблеми, але нічого такого, що не можна було б виправити за допомогою невеликих доопрацювань», – сказав співрозмовник видання.

Middle East Eye зазначає, що українські військові стали важливими партнерами для низки турецьких оборонних компаній. Виробники співпрацюють із Силами оборони, щоб випробовувати озброєння в умовах сучасної війни та використовувати отриманий досвід для подальшого вдосконалення своїх систем.

Українські посадовці, зі свого боку, позитивно ставляться до таких пропозицій і готові випробовувати нові оборонні розробки.

Потреба у подібних системах залишається особливо актуальною на тлі регулярних російських атак із застосуванням великої кількості ударних безпілотників. Використання зенітної артилерії дозволяє знищувати такі цілі без застосування значно дорожчих зенітних ракет.

Після перших результатів використання Korkut Україна зацікавилася розширенням кількості цих комплексів. Водночас, за словами українського посадовця, одним із ключових чинників під час ухвалення рішення щодо нових закупівель стане їхня ціна.

Нагадаємо, що Україна та Туреччина тривалий час розвивають співпрацю у сфері оборонної промисловості. Серед найбільш відомих спільних проєктів – виробництво турецьких безпілотників та використання українських двигунів у турецьких авіаційних розробках.

Читайте також:

Теги: Україна системи ППО Туреччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська атакували Київщину безпілотниками
Окупанти завдали масованого удару по Київщині: є загиблі та поранені
8 вересня, 19:13
У столиці працюють сили ППО
Окупанти атакували Київ балістикою
18 вересня, 19:38
Страви готуватимуть на спеціалізованих потужностях, а потім доставлятимуть до шкіл
Україна збудує п'ять нових фабрик-кухонь для шкіл
21 вересня, 06:03
Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня
Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня
16 вересня, 21:00
За словами Зеленського, пропозиція України полягає у припиненні атак на енергетичну інфраструкту
Зеленський зробив заяву про енергетичне перемир’я після зустрічі з Трампом
22 вересня, 22:02
Трамп та Сі Цзінпінь у Білому домі
Сі Цзіньпін та Трамп обговорили Україну під час зустрічі в Білому домі
25 вересня, 01:26
Наслідки російського удару по Академії наук у Києві
Удар по Академії наук. Сибіга закликав ЮНЕСКО покарати Росію
28 вересня, 18:16
Кличко заявив, що його діти ніколи не жили в Україні
Кличко пояснив, чому його сини не воюють
26 вересня, 17:37
Роботи на старому Голосківському кладовищі завершили раніше, ніж планували
Ексгумацію польських і німецьких військових у Львові завершили: що виявили
3 жовтня, 00:15

Соціум

Трамп схвалив першу за 65 років військову страту у США
Трамп схвалив першу за 65 років військову страту у США
Україна отримала від Туреччини нову зброю проти російських дронів
Україна отримала від Туреччини нову зброю проти російських дронів
Вакцина від чуми для армії РФ? Журналісти The Times розкрили деталі роботи лабораторії
Вакцина від чуми для армії РФ? Журналісти The Times розкрили деталі роботи лабораторії
Нідерланди погодилися допомогти Україні з обслуговуванням F-16
Нідерланди погодилися допомогти Україні з обслуговуванням F-16
Дрони атакували Московську область. Спалахнула одна з найбільших нафтобаз
Дрони атакували Московську область. Спалахнула одна з найбільших нафтобаз
Путін дозволив великому європейському банку продати активи в Росії
Путін дозволив великому європейському банку продати активи в Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
114K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Вчора, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua