Україна отримала від Туреччини нову зброю проти російських дронів

Турецькі системи ППО Korkut вже збивали російські цілі в Україні

Турецькі системи вже застосували під час російських атак

Туреччина протягом 2026 року передала Україні невелику кількість систем протиповітряної оборони Korkut, які здатні знищувати безпілотники та інші повітряні цілі. Українські військові вже використовують комплекси для відбиття російських атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Middle East Eye.

За інформацією джерел видання, постачання Korkut відбулося протягом цього року. Точна кількість систем, які отримала Україна, не розголошується.

Korkut – зенітний артилерійський комплекс турецького виробництва, призначений для протиповітряної оборони. Зазвичай система складається з трьох бойових машин та однієї машини управління.

Комплекс використовує зенітні гармати для знищення повітряних цілей, серед яких безпілотники та крилаті ракети. Для ураження цілей Korkut застосовує програмовані боєприпаси.

Один з українських посадовців на умовах анонімності розповів Middle East Eye, що турецькі системи вже продемонстрували свою ефективність під час російських атак.

«Korkut досить успішно справляється з відбиттям російських атак. Звісно, були деякі проблеми, але нічого такого, що не можна було б виправити за допомогою невеликих доопрацювань», – сказав співрозмовник видання.

Middle East Eye зазначає, що українські військові стали важливими партнерами для низки турецьких оборонних компаній. Виробники співпрацюють із Силами оборони, щоб випробовувати озброєння в умовах сучасної війни та використовувати отриманий досвід для подальшого вдосконалення своїх систем.

Українські посадовці, зі свого боку, позитивно ставляться до таких пропозицій і готові випробовувати нові оборонні розробки.

Потреба у подібних системах залишається особливо актуальною на тлі регулярних російських атак із застосуванням великої кількості ударних безпілотників. Використання зенітної артилерії дозволяє знищувати такі цілі без застосування значно дорожчих зенітних ракет.

Після перших результатів використання Korkut Україна зацікавилася розширенням кількості цих комплексів. Водночас, за словами українського посадовця, одним із ключових чинників під час ухвалення рішення щодо нових закупівель стане їхня ціна.

Нагадаємо, що Україна та Туреччина тривалий час розвивають співпрацю у сфері оборонної промисловості. Серед найбільш відомих спільних проєктів – виробництво турецьких безпілотників та використання українських двигунів у турецьких авіаційних розробках.