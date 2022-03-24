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    ООН: З початку війни з України виїхали понад 3,6 млн людей

    Кількість біженців з України у Західній Європі зростає - ООН: З початку війни з України виїхали понад 3,6 млн людей
    Кількість біженців з України у Західній Європі зростає
    Фото: УНІАН

    Найбільша кількість українців зупинилася у Польщі

    Понад 3,6 млн біженців були змушені виїхати з України після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це свідчать дані, оприлюднені ООН.

    Відповідно до них, найбільша кількість біженців зупинилася у Польщі (понад 2,1 млн людей), Румунії (понад 550 тис. людей), Молдові (370 тис. людей), Угорщині (понад 320 тис. людей) і Росії (понад 270 тис. людей).

    Найбільшу кількість біженців з України прийняла Польща

    Найбільшу кількість біженців з України прийняла Польща

    Між тим в ООН зазначають, що наведені дані можуть бути не остаточними, оскільки чимало людей переміщуються далі по території Євросоюзу. А за відсутності пунктів контролю на кордонах між державами складно точно підрахувати кількість українців у тій, чи іншій країні.

    Як повідомлялося раніше, влада Євросоюзу не запроваджуватиме квоти для країн-учасниць на розподіл біженців з України. Про це сказала єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон в інтерв'ю порталу ERR, оприлюдненому напередодні. За її словами, у випадку з біженцями з України не застосовуватиметься механізм, який діяв для сирійців.

    Теги: росія окупанти війна Україна біженці окупація #stoprussia
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    ООН: З початку війни з України виїхали понад 3,6 млн людей