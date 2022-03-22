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    ЄС не вводитиме квоти на розподіл біженців з України

    Україну переважно залишають жінки та діти - ЄС не вводитиме квоти на розподіл біженців з України
    Україну переважно залишають жінки та діти

    У ЄС припускають, що ситуація може погіршитись, адже Росія не уповільнює свою агресію та війну в Україні

    Влада Євросоюзу не запроваджуватиме квоти для країн-учасниць на розподіл біженців з України. Про це сказала єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон в інтерв'ю порталу ERR, оприлюдненому напередодні.

    За її словами, у випадку з біженцями з України не застосовуватиметься механізм, який діяв для сирійців.

    «Ми створили платформу солідарності. Ми зустрічаємося з Єврокомісією та урядами двічі на тиждень, щоб обговорити ситуацію. Держави-члени можуть сказати, скільки людей вони можуть прийняти. Інші держави-члени кажуть, які їхні потреби. Це новий підхід до ситуації, без обов'язкових квот. Нам потрібно розвивати це далі», – сказала Йоханссон.

    Вона також наголосила, що країни ЄС демонструють безпрецедентну солідарність із українцями.

    «Такої кризи у нас не було з часів Другої світової війни… Тому, звичайно, це виклик. Але найкращий спосіб упоратися з такими проблемами - працювати разом. Але ми також маємо працювати з третіми країнами, які готові бути частиною вирішення та приймати українських біженців – Канадою, США та Великою Британією», – додала єврокомісар.

    Йоханссон вважає, що ситуація може погіршитись, тому що немає жодних ознак того, що Росія уповільнює свою агресію та війну в Україні.

    «Тому треба бути готовим до наступних санкцій, які будуть ще жорсткішими щодо Володимира Путіна та підтримки України. Але ми також повинні бути готові прийняти ще більше українських біженців», – зазначила вона.

    Раніше в ООН заявили, що майже 10 млн українців залишили свої будинки. Україна дуже швидко наближається до рівня переміщених осіб через руйнівну війну в Сирії.

    До слова, відомі українські євреї закликали уряд Ізраїлю скасувати додаткові обмеження на в'їзд українців.

    Відомо, що Шотландія та Уельс готові прийняти 4 тис. українських біженців.

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    Теги: ЄС росія окупанти Єврокомісар війна українці Україна біженці окупація #stoprussia
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    ЄС не вводитиме квоти на розподіл біженців з України