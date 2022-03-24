Барселона передасть спецтехніку для потреб Києва – Кличко

Барселона заявила про готовність і надалі надавати гуманітарну допомогу Києву

Мер Києва Віталій Кличко поспілкувався з мером Барселони Адою Колау, яка запевнила, що Барселона продовжить надавати Києву гуманітарну допомогу та передасть місту спецтехніку. Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні поспілкувався онлайн з мером Барселони Адою Колау. Вона зазначила, що розуміє, що насправді відбувається в Україні. І наголосила на політичній підтримці Києва й України. А також засвідчила готовність і надалі надавати гуманітарну допомогу Києву. Із необхідного я назвав медикаменти, захисне спорядження для медиків та рятувальників, засоби цивільного захисту населення. А також моя колега пообіцяла, що Барселона передасть спецтехніку для потреб Києва», – розповів Кличко.

У розмові з колегою він наголосив на тому, що війна стосується кожного європейця, адже Росія кинула виклик усьому цивілізованому світу.

«Підкреслив, що українці, які героїчно боронять свою землю, захищають сьогодні принципи і своє право жити в демократичній країні, а не в диктатурі Путіна. Війна, з якою Росія прийшла в Україну, стосується кожного громадянина Європи. Бо Росія кинула виклик європейським цінностям демократії і свободи. Я дякую всім нашим партнерам за підтримку і допомогу Україні. І закликаю до подальшого тиску на Росію – економічного й політичного», – підсумував мер столиці.

Нагадаємо, у Києві 650 укриттів підключено до Wi-Fi.

Також Київ встановлює захисні конструкції на пам’ятники. У центрі столиці історичні будівлі та пам’ятники убезпечують від можливого знищення російськими окупантами.

Нагадаємо, окупанти збирають війська та готуються до штурму Києва.

Наразі російські війська намагаються взяти місто Славутич штурмом, йде обстріл українських блок-постів з боку загарбників.

Зазначимо, ніч проти 24 березня у Києві пройшла відносно спокійно. Тривають роботи зі спорудження фортифікаційних споруд. Після завершення комендантської години місто живе в режимі воєнного часу – працює інфраструктура: комунальники, транспортники, медики та рятувальники.