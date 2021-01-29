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    Дія ID і лікарняний онлайн: у квітні вінничани можуть користуватися новими послугами

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    <p>Найближчим часом у &laquo;Дії&raquo; з'являться послуги зміни місця реєстрації онлайн</p> - Дія ID і лікарняний онлайн: у квітні вінничани можуть користуватися новими послугами

    Найближчим часом у «Дії» з'являться послуги зміни місця реєстрації онлайн

    Фото з відкритих джерел

    Мінцифри готує запуск Дія ID – сучасний цифровий підпис, який полегшить вінничанам отримання послуг в онлайні

    Спектр послуг онлайн мають намір розширити. І невдовзі вінничани зможуть користуватись ними. Про це повідомляє Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайло Федоров.

    Запуск нових цифрових продуктів планують у квітні. Серед них:

    • Дія ID. За декілька кліків у смартфоні можна буде отримати електронний підпис. Також можна підписувати документи просто у смартфоні та отримувати адміністративні і фінансові послуги онлайн.
    • Зміна місця реєстрації онлайн. Ще наприкінці 2020 прийняли постанову, яка впроваджує експериментальний проєкт з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронному форматі.
    • Будівельні онлайн-послуги – початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу СС2 та СС3.
    • Автоматична реєстрація бізнесу – автоматична реєстрація послуг для ФОПа онлайн. Готуються відповідні зміни до законодавства про реєстрацію ФОП без участі реєстратора.
    • Електронний лікарняний. Заміна паперового лікарняного на електронний листок непрацездатності.
    • Податкові онлайн-послуги. Оптимізація та переведення у Дію послуг кабінету платника податків.

    Також міністр зізнався, що це не єдині нововведення. Про решту він розповість згодом.

    Нагадаємо, що стало відомо, які послуги з'являться у «Дії» цього року.

    Теги: міністр Вінниця документи Вінниччина вінничани послуги реєстрація Михайло Федоров
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