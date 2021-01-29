Дія ID і лікарняний онлайн: у квітні вінничани можуть користуватися новими послугами
Найближчим часом у «Дії» з'являться послуги зміни місця реєстрації онлайн
Мінцифри готує запуск Дія ID – сучасний цифровий підпис, який полегшить вінничанам отримання послуг в онлайні
Спектр послуг онлайн мають намір розширити. І невдовзі вінничани зможуть користуватись ними. Про це повідомляє Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Запуск нових цифрових продуктів планують у квітні. Серед них:
- Дія ID. За декілька кліків у смартфоні можна буде отримати електронний підпис. Також можна підписувати документи просто у смартфоні та отримувати адміністративні і фінансові послуги онлайн.
- Зміна місця реєстрації онлайн. Ще наприкінці 2020 прийняли постанову, яка впроваджує експериментальний проєкт з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронному форматі.
- Будівельні онлайн-послуги – початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу СС2 та СС3.
- Автоматична реєстрація бізнесу – автоматична реєстрація послуг для ФОПа онлайн. Готуються відповідні зміни до законодавства про реєстрацію ФОП без участі реєстратора.
- Електронний лікарняний. Заміна паперового лікарняного на електронний листок непрацездатності.
- Податкові онлайн-послуги. Оптимізація та переведення у Дію послуг кабінету платника податків.
Також міністр зізнався, що це не єдині нововведення. Про решту він розповість згодом.
Нагадаємо, що стало відомо, які послуги з'являться у «Дії» цього року.