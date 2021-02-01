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    ЗНО-2021: сьогодні стартує реєстрація на незалежне оцінювання

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    Кожен учасник має право пройти тести не більше ніж з п'яти предметів - ЗНО-2021: сьогодні стартує реєстрація на незалежне оцінювання
    Кожен учасник має право пройти тести не більше ніж з п'яти предметів

    Результати ЗНО будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня

    Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року, починається сьогодні 1 лютого. Разом з тим, можливість зареєструватися на пробне ЗНО вже завершилася.

    Про повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

    «Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня», – йдеться в повідомленні. 

    Зазначається, що до 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення тестувань.

    Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

    • 21 травня – хімія,
    • 24 травня – іспанська, німецька, французька мови,
    • 25 травня – англійська мова,
    • 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),
    • 1 червня – українська мова і література,
    • 4 червня – історія України,
    • 7 червня – фізика,
    • 10 червня – біологія,
    • 15 червня – географія.

    Міносвіти нагадує, що участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною, кожен учасник має право пройти тести не більше ніж з п'яти предметів.

    Нагадаємо, що  Міносвіти розглядає три варіанти проведення ЗНО-2021«Розроблено декілька варіантів його проведення: або в повноформатному режимі, або як державна підсумкова атестація у формі ЗНО, або як ДПА в закладах освіти (за вибором здобувача освіти). Це варіанти, які можуть бути схвалені з урахуванням епідемічної ситуації в Україні. Доцільність імплементації одного з них буде розглядатися в березні на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій», – повідомив напередодні очільник МОН.

    Теги: ЗНО-2021 Міністерство освіти і науки атестація реєстрація
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