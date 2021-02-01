ЗНО-2021: сьогодні стартує реєстрація на незалежне оцінювання

Кожен учасник має право пройти тести не більше ніж з п'яти предметів

Результати ЗНО будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня

Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року, починається сьогодні 1 лютого. Разом з тим, можливість зареєструватися на пробне ЗНО вже завершилася.

Про повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

«Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

21 травня – хімія,

24 травня – іспанська, німецька, французька мови,

25 травня – англійська мова,

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня – українська мова і література,

4 червня – історія України,

7 червня – фізика,

10 червня – біологія,

15 червня – географія.

Міносвіти нагадує, що участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною, кожен учасник має право пройти тести не більше ніж з п'яти предметів.

Нагадаємо, що Міносвіти розглядає три варіанти проведення ЗНО-2021. «Розроблено декілька варіантів його проведення: або в повноформатному режимі, або як державна підсумкова атестація у формі ЗНО, або як ДПА в закладах освіти (за вибором здобувача освіти). Це варіанти, які можуть бути схвалені з урахуванням епідемічної ситуації в Україні. Доцільність імплементації одного з них буде розглядатися в березні на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій», – повідомив напередодні очільник МОН.