Україна під атакою БпЛА: у різних регіонах прогриміли вибухи

Повітряна тривога поширилась Україною

У ніч проти 31 травня Україною поширилась повітряна тривога пов'язана з загрозою ударних дронів. У різних регіонах пролунали вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали, передає «Главком».

Повітряна тривога накрила Україну. Росія запустила ударні безпілотники. На Харківщині, Вінниччині та Чернігівщині прогриміли вибухи. Українські протиповітряники збивають ворожі цілі.

Повідомляється, що у місті Ізюм пролунало більше шести гучних вибухів.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1193-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.