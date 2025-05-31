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Україна під атакою БпЛА: у різних регіонах прогриміли вибухи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україна під атакою БпЛА: у різних регіонах прогриміли вибухи
Дрони атакують різні регіони країни
фото з відкритих джерел

Повітряна тривога поширилась Україною

У ніч проти 31 травня Україною поширилась повітряна тривога пов'язана з загрозою ударних дронів. У різних регіонах пролунали вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали, передає «Главком».

Повітряна тривога накрила Україну. Росія запустила ударні безпілотники. На Харківщині, Вінниччині та Чернігівщині прогриміли вибухи. Українські протиповітряники збивають ворожі цілі.

Повідомляється, що у місті Ізюм пролунало більше шести гучних вибухів.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1193-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

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Теги: вибух тривога

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