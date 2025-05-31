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Ворог вдарив по Сумщині: є постраждалі та руйнування

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ворог вдарив по Сумщині: є постраждалі та руйнування
Росія завдала ракетного удару
фото з відкритих джерел

У ніч на 31 травня ворог завдав ракетних ударів по Сумській області. Про це повідомляє Сумська ОВА, передає «Главком».

За повідомленням ОВА, удар прийшовся по території Недригайлівської громади, що на Сумщині. Як зазначили в обласній військовій адміністрації, є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення внаслідок обстрілу.

Повідомляється, що щонайменше одна людина постраждала. Їй надали медичну допомогу на місці.

Наслідки атаки уточнюються.

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Теги: Сумщина ракетна атака

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