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У Ніжині чоловік кинув гранату в парку: що відомо

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Ніжині чоловік кинув гранату в парку: що відомо
Поліцейські затримали 44-річного місцевого мешканця, що причетний до вибуху
фото з відкритих джерел

Унаслідок вибуху потерпілих немає

У парку Ніжина нетверезий чоловік кинув гранату, спричинивши вибух. Поліція затримала зловмисника на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Чернігівської області.

«Унаслідок вибуху потерпілих немає. На місці події поліцейські негайно затримали 44-річного місцевого мешканця, що причетний до вибуху», – додали правоохоронці.

До місця події відразу було направлено екіпажі сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Ніжинського райуправління поліції, поінформовано інші оперативно-рятувальні служби.

Попередньо відомо, що нетверезий чоловік відпочивав у парку і кинув невідомий боєприпас в бік дерев.

За цим фактом слідчі поліції розслідують кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), що карається позбавленням волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, у селі Комісарівка Березанської громади Миколаївської області від вибуху гранати загинула дитина. Боєприпас кинула у двір сусідка. Слідство встановило, що 41-річна місцева жителька, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшла до сусідів із проханням відвезти її до магазину. Отримавши відмову, вона повернулася додому, а потім прийшла з бойовою гранатою. Боєприпас здетонував на подвір’ї сусідів. Хлопчик загинув на місці, а сама зловмисниця померла згодом від травм.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині чоловік підірвав гранатою 21-річного поліцейського.

 

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Теги: вибух поліція чоловік Чернігівщина

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