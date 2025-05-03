У Ростовській області горять будинки через падіння уламків БпЛА (відео)
Тим часом, вибухи не вщухають у Криму
У ніч проти 3 травня у Ростовській області пролунали сирени повітряноюї тривоги. Тамтешні монітори повідомляли про загрозу ударних дронів, передає «Главком».
Тривогу в регіоні оголосили близько опівночі, згодом стало відомо, що в деяких населених пунктах прогриміли вибухи.
Місцеві кажуть, що працює ППО, а дрони летять південним курсом.
О 01:20 ростовські пабліки опублікували відео, на якому видно масштабну пожежу. Кажуть, що перед цим пролунав сильний вибух. Тоді ж здійнявся дим та розгорілась пожежа.
Повідомляють, що горять приватні будинки. Через падіння уламків сталось загорання.
До слова, вибухи не вщухають й в Криму. Рух Кримським мостом перекрито.
Кримські пабліки пишуть, що в Севастополі оголошено ракетну небезпеку через можливе застосування крилатої ракети «Нептун».
Коментарі — 0