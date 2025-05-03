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У Ростовській області горять будинки через падіння уламків БпЛА (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Ростовській області горять будинки через падіння уламків БпЛА (відео)
У Ростовській області зайнялась пожежа
скриншот з відео

Тим часом, вибухи не вщухають у Криму

У ніч проти 3 травня у Ростовській області пролунали сирени повітряноюї тривоги. Тамтешні монітори повідомляли про загрозу ударних дронів, передає «Главком».

Тривогу в регіоні оголосили близько опівночі, згодом стало відомо, що в деяких населених пунктах прогриміли вибухи.

Місцеві кажуть, що працює ППО, а дрони летять південним курсом.

О 01:20 ростовські пабліки опублікували відео, на якому видно масштабну пожежу. Кажуть, що перед цим пролунав сильний вибух. Тоді ж здійнявся дим та розгорілась пожежа.

Повідомляють, що горять приватні будинки. Через падіння уламків сталось загорання.

До слова, вибухи не вщухають й в Криму. Рух Кримським мостом перекрито.

Кримські пабліки пишуть, що в Севастополі оголошено ракетну небезпеку через можливе застосування крилатої ракети «Нептун».

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Теги: пожежа вибух росія

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